TV Nova na podzim: Bratři a sestry, Milionáři i Kriminálka Anděl

TV Nova na podzim: Bratři a sestry, Milionáři i Kriminálka AndělDNES! | redakce | tisk | názory
Televize Nova dnes představila hlavní programové taháky letošního podzimu. Diváci se mohou těšit na nové seriály jako Bratři a sestry a Milionáři.
Na obrazovky se vrátí Kriminálka Anděl, improvizační show Možné je všechno!, soutěž Na Lovu a také reality show jako Hell's Kitchen, Love Island, Bachelor Česko 2 a novinkou bude Jáma Lvová.
Co všechno může způsobit jeden test DNA v malém městečku, kde se každý zná s každým? Odpovědi a mnoho otázek k tomu nabídne nový rodinný seriál Bratři a sestry od Radka Bajgara a Mirky Zlatníkové.
Jestli opravdu platí, že dobrého člověka peníze nezkazí, zjistí diváci ve hvězdně obsazené osmidílné sérii Milionáři.
Nové příběhy přinese i kultovní Kriminálka Anděl. Ulice a Ordinace v růžové zahradě 2 letos slaví 21 let na obrazovkách - a v srdcích diváků. Vrací se i improvizační show Možné je všechno!
Přišel, zvítězil a stal se lovcem. Na lovu bude nově Libor Bouček jako Žolík.
Kromě nových řad Hell´s Kitchen, Bachelora a Love Islandu bude novinkou Jáma lvová, kde pětice investorů bude hledat nové podnikatelské talenty.
Oneplay přinese hned dva premiérové dokumentární seriály - příběh legendárního policajta a zrodu jeho metody v sérii Případy Jiřího Markoviče a sondu do fungování fotbalového klubu - Slovan Liberec: Zpátky na vrchol. Novinkou žánru hrané tvorby bude šestidílný komediální Oneplay Originál Štěstíčku naproti. Ve fotbale je totiž důležitá nahrávka!
zdroj: Nova