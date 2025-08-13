Konec testů Türksat 8K

Konec testů Türksat 8KDNES! | redakce | tisk | názory
V sobotu 9. srpna 2025 byl ukončen provoz testovacího kanálu Türksat 8K Test. Signál tureckého programu v 8K rozlišení byl šířen ze satelitu Türksat 3A na pozici 42°E.
Turecký satelitní operátor Türksat několikrát ukončil a obnovil technické testy propagačního kanálu Türksat 8K pro celou Evropu v silném západním paprsku (West beam). Nekódované ( FTA) vysílání bylo šířeno z družice Türksat 3A (42°E), na kmitočtu 12,605 GHz s vertikální polarizací.
Připomeňme, že kanál Türksat 8K byl spuštěn v roce 2018 za účelem propagace televizního vysílání Ultra HD v 8K, které se pyšní rozlišením čtyřikrát vyšším než 4K a až 16krát vyšším než běžné HD rozlišení. Promo v 8K je klíčovou prezentací na všech typech telekomunikačních veletrhů v euroasijském regionu.
Snad se Türksat 8K Test vrátí - možná i s jinými parametry (došlo ke změně modulace z 32APSK na 16APSK), protože je důležitým prvkem podpory pro přenos v Ultra HD/8K.
bývalé technické parametry - Tukrsat 8K Test:
• Türksat 3A (42°E), freq. 12,605 GHz, pol. V, SR 34285, FEC 2/3, DVB-S2/16APSK, FTA
zdroj: satkurier.pl