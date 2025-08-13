Dunaj, k vašim službám v 11. sérii od září na TV Markíza

Dunaj, k vašim službám v 11. sérii od září na TV MarkízaDNES! | redakce | tisk | názory
Nejúspěšnější slovenský seriál Dunaj, k vašim službám pokračuje s novými příběhy, postavami a dramatickými zvraty, které zasáhnou přímo do srdcí televizních diváků.
V pořadí 11. série dobového seriálu startuje na TV Markíza již v úterý 2.9.2025. Premiérové části nabídne stanice vždy v úterý a ve čtvrtek večer ve 20:30 hodin.
Diváci se tentokrát mají připravit na zatím nejintenzivnější a nejnapínavější sezónu seriálu, která diváky přenese do března 1944 - přímo do víru války, která už naplno zasahuje i Slovensko a mění osudy všech postav. Po devítiměsíčním časovém posunu od finále předchozí série se ocitneme uprostřed vypjaté atmosféry válečných ulic Bratislavy.
V nové sérii budou diváci svědky dramatických momentů, odvážných misí slovenského odboje a postupné přípravy Slovenského národního povstání. Židovské postavy pokračují v boji o záchranu svých blízkých, zatímco někteří Němci čelí tvrdému procitnutí. Do děje přímo vstoupí i klíčové historické události - zničující bombardování Bratislavy a továrny Apollo, plánovaní atentátu na Hitlera či zveřejnění zprávy uprchlíků z Osvětimi, která světu poprvé odkryla hrůzy koncentračních táborů.