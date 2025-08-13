Quantcast
Středa, 13. srpna 2025, svátek má Alena

Ariane 6 vynesla satelit Metop-SGA1

Z evropského kosmodromu Kourou z Francouzské Guyany odstartovala v úterý 12. srpna 2025 ve 21:37 místního času (13. srpna 2025, 2:37 SELČ) nosná raketa Ariane 6 s družicí Metop-SGA1 společnosti Eumetsat.

Během tohoto druhého komerčního letu Ariane 6, nová evropská nosná raketa pro těžké nosiče provozovaná společností Arianespace, úspěšně umístila družici Metop-SGA1 na sluneční synchronní oběžnou dráhu (SSO) ve výšce 800 km.

K separaci satelitu od rakety došlo 1 hodinu a 4 minuty po startu.

Družice Metop-SGA1 (Metop Second Generation A1) je prvním z nové generace evropských meteorologických družic na polární oběžné dráze. Metop-SGA1 bude hostit celkem šest misí s atmosférickými sondážními a zobrazovacími přístroji, které budou poskytovat optická, infračervená a mikrovlnná pozorování nezbytná data pro předpověď počasí, monitorování klimatu a širokou škálu dalších služeb a aplikací.

Mezi svými hostiteli bude Metop-SGA1 nést novou misi Sentinel-5 pro monitorování atmosféry, která je součástí programu Evropské komise Copernicus.

Kosmická loď byla postavena společností Airbus Defence and Space na základě smlouvy s Evropskou kosmickou agenturou a po celou dobu své životnosti ji bude provozovat organizace EUMETSAT, která bude také distribuovat její data uživatelům.

