Števo Martinovič odhaluje divákům tajemná zákoutí Slovenska na TV Spektrum

18.10.2023 10:31

DNES!

Slovenský herec Števo Martinovič vás možná očaroval svými hereckými výkony na divadelní scéně a ve filmech, ale jeho vášeň a zájmy sahají daleko hlouběji. Kromě svých hereckých povinností touží Števo objevit historické poklady a tajemství Slovenska.

Jeho nejnovější pořad vás zavede do světa tajemných pevností a kamenných hradeb. Nezmeškejte premiéru poutavého pořadu Hradológovia - Tajomstvá hradov Slovenska, na kterou můžete sledovat od 15. října v 16:30 na televizní stanici Spektrum.

V tomto novém pořadu, který nám Števo Martinovič představuje, se spolu s ním vypravíme na místa, která v běžných učebnicích historie často nezaznamenávají, a to i s jejich tajemnou atmosférou. Jedná se o nádherné hradby a pevnosti, které stojí jako živá svědectví minulosti a ožijí, když Števo se svým týmem vstoupí do jejich zdí.

Hradológovia - Tajomstvá hradov Slovenska není pouze o kamenných stěnách a historických základech. Števo si dává s místními historiky a hradology práci, aby společně odhalili tajemství a příběhy, které se k dané lokalitě váží. Tato vzrušující fakta a dojemné příběhy nám otevírají úplně nový pohled na historii Slovenska. A co tento pořad dělá ještě zajímavější, je skutečnost, že Števo nevstupuje do těchto míst jako slavný herec, ale jako člověk s vášní pro historii a kulturu své milované země. Jeho skutečný zájem a pokora dělají pořad zajímavým pro všechny, od nadšenců do historie až po ty, kteří o Slovensku doteď věděli jen málo. Možná právě vás inspiruje k návštěvě některého z nich!

▲ Števo Martinovič odhaluje divákům tajemná zákoutí Slovenska (foto: Szabó Gábor)

Pokud vás zajímají slovenské hrady a zámky, zde jsou některé z těch, jejichž atmosféru zažijete i v uvedeném pořadu:

Spišský hrad, jeden největších hradních komplexů v Evropě se nachází se na Slovensku a je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Tento majestátní hrad byl v minulosti strategickým bodem ke kontrole obchodních cest a dnes je oblíbenou turistickou atrakcí.

Hrad Strečno se nachází na úpatí Malé Fatry a patří k významným středověkým památkám Slovenska. Tento hrad nabízí nádherný výhled do okolní krajiny a návštěvníci zde mohou objevovat jeho historii a archeologické nálezy.

Hrad Lietava, ukrytý v pohoří Strážnovské vrchy, je dalším z fascinujících slovenských hradů. Svou majestátní polohou na kopni poskytuje úžasný výhled na okolní krajinu. V minulosti sloužil jako důležitá obranná pevnost.

Pokud jste připraveni na dobrodružství a chcete spolu se Števem Martinovičem objevovat tajemné poklady Slovenska, sledujte od 15. října v 16:30 na televizní stanici Spektrum. Nechte se unést krásami naší historie.

zdroj: AMC