Portrét českého grafika: Vladimír Suchánek - Krásná neznámá na ČT2

07.02.2023 12:35

Časosběrný snímek o světoznámém výtvarníkovi a hudebníkovi Vladimírovi Suchánkovi pohledem jeho syna, režiséra Martina Suchánka. Premiérový dokument natočila Česká televize u příležitosti nedožitých 90. narozenin předního českého grafika druhé poloviny dvacátého a počátku jedenadvacátého století.

Snímek, jenž ukazuje díla ilustrující umělcovy životní etapy a peripetie a nese osobní zpovědi, uvede program ČT art ve středu 8. února od 20:15 hodin.

„ Do života jsem byl od pánaboha obdařen dvěma talenty - hudebním a výtvarným. Teď, na závěr života, si kladu otázku, jak jsem s nimi hospodařil ,“ zamýšlí se umělec Vladimír Suchánek v úvodu dokumentu.

▲ Dokument Vladimír Suchánek - Krásná neznámá (foto: Česká televize)

„ Film o svém otci, Vladimíru Suchánkovi, jsem začal točit někdy před patnácti lety. Tenkrát jsem ale nesebral odvahu film dokončit. Asi to bylo dobře. Vznikl by medailonek, který by se moc nelišil od jiných. Dnes už mohu říci, že jsem se nesnažil objektivizovat - vyprávěl jsem film tak, jak jsem tátu znal já. Občas do jeho vyprávění vstupuji svým komentářem, abych posunul děj nebo něco vysvětlil. A také abych připomínal, že se jedná o subjektivní pohled ,“ vysvětluje režisér Martin Suchánek.

Vladimír Suchánek byl jedním z nejvýznamnějších českých výtvarných umělců druhé poloviny 20. a počátku 21. století. Svými barevnými litografiemi dosáhl uznání po celém světě. Výjimečný člověk mnoha talentů a schopností, akademický malíř, ilustrátor a grafik se do povědomí širšího publika dostal také jako autor poštovních známek či grafických ex libris, kterých vytvořil na pět set. Byl také vášnivým muzikantem navždy spjatým především s tóny klarinetu a kapelou Grafičanka, kterou v roce 1972 jako hudební uskupení českých umělců založil.

„ Snímek Vladimír Suchánek - Krásná neznámá je intimní zpovědí. Svědectvím jeho osobní cesty lemované zvraty dvacátého století i celoživotního rozpolcení mezi jeho největšími láskami - výtvarným uměním a hudbou. Je ale také jednoduše velmi osobním a upřímným dialogem otce a syna, který společně se svým otcem jeho příběh velmi lidsky a bezprostředně vypráví ,“ doplňuje kreativní producent ČT Jiří Hubač.

zdroj: ČT