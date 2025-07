Kdo byla šamanka z Bad Dürrenbergu? Prozradí Viasat History

V srdci Německa, v lázeňském městě Bad Dürrenberg, učinili archeologové jeden z nejpřevratnějších objevů 20. století. V květnu 1934 bylo téměř náhodně odkryto pohřebiště - hrob mezolitické ženy držící dítě. Nacistickými badateli byla zpočátku mylně označena za „árijského mužského bojovníka“ a nález byl využit jako nástroj pseudovědecké propagandy.

Díky moderní technologii a interdisciplinárnímu výzkumu však byla odhalena její skutečná identita: byla to mocná šamanka, tmavé pleti a duchovní vůdkyně, která žila před 9 000 lety. Na její příběh se budou moci diváci podívat v novém dokumentu Šamanka z Bad Dürrenbergu - Nejnovější odhalení, který odvysílá stanice Viasat History v neděli 6. července ve 21:00.

▲ Dokument Šamanka z Bad Dürrenbergu - Nejnovější odhalení uvede Viasat History (foto: Viasat World)

Pět věcí, které jste pravděpodobně nevěděli o šamance z Bad Dürrenbergu:

1. Nebyla „árijský bojovník“ - byla léčitelkou s deformací páteře.

Jak uvedl archeolog Kai Michel: „Je to nejbohatší mezolitický hrob ve střední Evropě - a patřil ženě!“ Analýza DNA ukázala, že měla tmavou pleť, světlé oči a černé vlasy. Ještě pozoruhodnější je, že měla vzácnou anomálii krční páteře, která jí mohla umožnit vstupovat do transových stavů, což zvyšovalo její „nadpřirozenou“ autoritu.

2. Byla pohřbena v koši pokrytém vápennou omítkou.

Její hrob byl na svou dobu výjimečný. Obsahoval více než 50 zvířecích zubů, mikrolity, zbytky želv, parohy a pazourkové čepele. Největším překvapením však byla „rakev“: pletený koš utěsněný vápennou omítkou. Šlo o sofistikovaní techniku, která nebyla do té doby lidem z období před 9 000 lety připisována.

3. Její zuby nesou stopy brutálních rituálů.

Dva horní řezáky jí byly obroušeny až na dřeň. Byl to bolestivý rituál sebepoškozování? Nebo duchovní zasvěcení? Nebo snad zkouška odvahy? Radiolog Walter Wohlgemuth poznamenal, že rány se časem zahojily, což naznačuje, že žena měla znalosti o zvládání bolesti a léčebných postupech.

4. Byla pohřbena s dítětem, které nebylo její.

Genetické testy ukázaly, že dítě bylo pouze vzdáleně příbuzné, možná šlo o syna její sestřenice či synovce. To zpochybňuje teorii, že oba zemřeli při porodu, a naznačuje, že dítě mohlo být obětováno při rituálu, nebo mezi nimi existovalo hluboké duchovní pouto.

5. Byla uctívána ještě staletí po své smrti.

Fragmenty masek z parohů, datované 600 až 800 let po jejím pohřbu, byly nalezeny jen metr od jejího hrobu. To naznačuje, že její památka žila dál po 20 až 30 generací. Jak uvedl profesor Harald Meller: „Už za svého života byla legendou. Nyní ji věda učinila nesmrtelnou.“

Kdo byli lidé doby mezolitu?

Šamanka žila během mezolitu, tedy střední doby kamenné, přibližně mezi lety 10 000 až 5 000 př. n. l. Evropa tehdy procházela dramatickými změnami. Doba ledová končila, tundru nahradily lesy a lidé se přizpůsobovali novému prostředí. Žili jako lovci a sběrači v malých, pohyblivých společenstvích bez pevných sociálních hierarchií. Jak říká jeden z odborníků v dokumentu: „ Byly to společnosti, kde na hodnotě jednotlivce záleželo víc než na bohatství nebo pohlaví .“

Věda vs. propaganda:

Příběh hrobu z Bad Dürrenbergu je také varováním, jak snadno lze fakta překroutit. Nacisté nález vydávali za důkaz údajného „árijského předka“. Moderní archeologie, bioantropologie a genetika však odhalily pravdu, která vyvrací každý rasistický mýtus. Tam, kde nacisté viděli světlovlasého bojovníka, byla ve skutečnosti pohřbena tmavá léčitelka a duchovní vůdkyně.

▲ Dokument Šamanka z Bad Dürrenbergu - Nejnovější odhalení uvede Viasat History (foto: Viasat World)

Uvidíte na vlastní oči:

Dokument Šamanka z Bad Dürrenbergu - Nejnovější odhalení vypráví nejen tento příběh, ale také ho oživuje. Díky nejmodernější CGI technologii, 3D skenování a rekonstrukci obličeje můžete spatřit, jak mohla tato žena vypadat. Pohyby herců byly zaznamenány pomocí technologie motion capture, aby byly scény z mezolitického života co nejrealističtější.

Proč byste se měli dívat?

Tento poutavý dokument propojuje archeologické záhady, vědecké objevy a dávnou spiritualitu. Nabízí také důležitý nový pohled na roli žen v pravěku, roli, která je příliš často přehlížena nebo mylně vykládána.

Zajímá-li vás původ civilizace, tohle byste si rozhodně neměli nechat ujít.

Premiéra: neděle 6. července ve 21:00 na Viasat History.

zdroj: Viasat