Poplatkový web ČT odbavil rekordní počty přihlášek

02.07.2025 14:38

DNES!

Česká televize zaznamenala v posledních dnech mimořádně vysoký zájem o registraci k televizním poplatkům. Web tvpoplatky.cz za poslední týden úspěšně obsloužil více než 700 tisíc uživatelů, a to bez větších technických potíží. V reakci na vysoký nápor byla průběžně posilována kapacita systému.

Ve špičkových obdobích mohlo u části uživatelů dojít ke zpomalení odezvy, nikoliv však k nedostupnosti. První drobný výpadek byl zaznamenán až v noci 1. července a měl krátkodobý charakter. Česká televize odmítá nepodložené informace o údajných rozsáhlých technických výpadcích.

Součástí velké mediální novely bylo přechodné období, během něhož měli stávající poplatníci povinnost do 30. června 2025 nahlásit počet svých zaměstnanců. Tato povinnost se týkala pouze těch, kteří televizní poplatek hradili již před 1. květnem 2025 - tedy například provozoven s televizním přijímačem. Těmto poplatníkům zaslala Česká televize individuální výzvu prostřednictvím datové schránky s odkazem na formulář pro vyplnění potřebných údajů.

Poplatníci, kteří před účinností novely (tedy před 1. 5. 2025) televizní poplatek nehradili, ale stali se jimi nově, mají zákonnou povinnost se do evidence přihlásit do 15 dnů ode dne, kdy tuto skutečnost zjistí. Lhůta do 30. června 2025 se jich tedy netýkala.

V případech, kdy poplatník svou povinnost dosud nesplnil, avšak výsledek registrace by byl nulový (například z důvodu nízkého počtu zaměstnanců), nevzniká nárok na žádnou sankci ze strany České televize.

Odpovědi na nejčastější dotazy nabízí přehledný web tvpoplatky.cz, kde je k dispozici také chatbot.

zdroj: ČT