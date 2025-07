Eurosport slibuje divákům ještě atraktivnější Tour de France

02.07.2025 15:23

Zanedlouho odstartuje první etapa letošní Grand Tour o žlutý trikot. Tour de France se vrací na televizní stanice a streamovací platformy Warner Bros. Discovery (WBD) už 5. července, kdy začne již 112. ročník tohoto legendárního cyklistického závodu.

Startovat se bude ve francouzském městě Lille a následovat bude celkem jednadvacet etap, které dohromady čítají více než 3 320 kilometrů. V plné délce bude možné závod sledovat po celé Evropě, ve 44 teritoriích i v asijsko-pacifickém regionu na Eurosportu (ve Spojeném království a Irsku na TNT Sports). Dostupný bude také prostřednictvím platforem Max, HBO Max a discovery+.

Ženská edice, Tour de France Femmes avec Zwift, naváže hned 26. července. Vůbec poprvé bude závod letos sestávat z devíti etap a stane se tak nejdelším závodem v rámci UCI Women's World Tour. Před závodnicemi je trasa o celkové délce 1 165 kilometrů a WBD bude taktéž všechny etapy přenášet živě i na vyžádání.

Nový jezdec v sedle

Celou Tour de France bude diváky provázet tým cyklistických expertů Eurosportu, který letos přivítá několik nových členů. Svou premiéru si odbude především Romain Bardet - legendární francouzský cyklista, který během let ovládl řadu etap a dvakrát stanul na stupních vítězů v celkovém pořadí. Před měsícem oznámil odchod do závodnického důchodu a nyní se rozhodl zúročit své znalosti Tour i praktické zkušenosti ze soupeření s nejlepšími jezdci současnosti. Kromě toho se ujme role reportéra - od jedenácté do patnácté etapy bude peloton doprovázet na speciálním motocyklu.

Prvních deset etap bude mít reportérsky na starosti Jens Voigt, po Bardetovi na motorku usedne Adam Blythe, který bude diváky provázet od šestnácté až do závěrečné etapy. Trojici doplní další členové expertního týmu, mezi nimiž nebudou chybět Anders Mielke, Florian Pigeon, Louis-Pierre Frileux, Hannah Walker, Asbjoern Myhre, Matt Stephens a na poslední etapu se k nim připojí i dvojnásobný vítěz Tour de France Alberto Contador. Vysílání bude dostupné ve dvou desítkách evropských jazykových mutací a diváci se mohou opět těšit na následující lokální televizní formáty:

* Les Rois de la Pédale na francouzském Eurosportu - s Jackym Durandem a Stevem Chainelem.

* La Montonera na španělském Eurosportu - s Eduardem Chozasem a Albertem Contadorem.

* Velo Club na německém Eurosportu - s Berniem Eiselem, Robertem Bengschem a Jensem Voigtem.

* The Breakaway na TNT Sports ve Spojeném království a Irsku - s Orlou Chennaoui, dvanáctinásobným etapovým vítězem Robbiem McEwenem a Adamem Blythem.

Na Tour de France Femmes avec Zwift bude studiovým vysíláním provázet Ashleigh Wilmot, kterou budou pravidelně doplňovat další hosté. Etapy budou komentovat například trojnásobná mistryně světa Dani Rowe, stříbrná medailistka z mistrovství světa Audrey Cordon-Ragot a bývalé profesionální cyklistky Alice Wood a Dani Christmas. Z terénu budou reportovat Audrey Cordon-Ragot (na motorce během etap 1 až 3) a bývalá profesionálka Iris Slappendel (na motorce během etap 4 až 7). Tým doplní také Matt Stephens a Laura Alvarez.

Quad screen a ještě vychytanější AR studio

WBD ve spolupráci s Amaury Sport Organisation (ASO), která má organizaci Tour na starosti, a s národními vysílateli usiluje o to, aby divákům nabídla co nejkvalitnější zážitek i po technické stránce. Novinkou bude tzv. quad screen, který umožní simultánně sledovat záběry jak z helikoptér, tak z motocyklů reportérů. Fanoušci tak budou moci dle libosti sledovat jednotlivé závodníky a mít v každém momentu přehled o úniku, hlavním poli i o grupettu. Toto technické vylepšení zároveň umožní podpůrným týmům jednotlivých jezdců analyzovat průběh etap v reálném čase a včas odhalit potenciální bezpečnostní rizika.

Středobodem vysílání WBD bude oceňované studio Curve s rozšířenou realitou. V jeho rámci budou využívány již osvědčené funkcionality, ale zároveň budou představeny i některé novinky. Mezi ty nejzajímavější patří:

* Virtuální vzduchový tunel, který demonstruje vliv povětrnostních podmínek na jezdce.

* Inklinometr, který monitoruje sklon stoupání, jež jezdci zdolávají v rámci konkrétních etap.

* Virtuální týmový autobus, ve kterém experti analyzují taktiku jednotlivých týmů.

* Integrovaná data z VeloVieweru poskytující přehled o profilech tratí a pokročilou analytiku možností, které se jezdcům v průběhu závodu otevírají.

Zaostřeno na Afriku

Eurosport a TNT Sports uvedou v rámci kampaně k Tour de France nový dokumentární snímek Cycling Africa - The Rise of African Pro Cycling, který bude mít premiéru 20. července 2025. Hodinový dokument se zaměřuje na přípravy před nadcházejícím mistrovstvím světa v silniční cyklistice (UCI Road World Championships), které se pojede v září ve Rwandě. Jedná se vůbec o první případ, kdy akci podobného formátu hostí některá africká země. Film představí novou generaci afrických cyklistů - místních hrdinů i jezdců, kteří mají šanci prosadit se na globální scéně. Právě od zářijového šampionátu si mnozí slibují zásadní průlom v kariéře.

Autoři dokumentu vyzpovídali řadu významných osobností cyklistického světa. Unikátní rozhovory pro potřeby filmu poskytli například:

* Ashleigh Moolman-Pasio (JAR) - osminásobná vítězka African Championships, která se letos účastní vrcholné soutěže naposledy.

* Biniam Girmay (Eritrea) - legendární africký cyklista a první Afričan, který vyhrál etapu na Tour de France a získal zelený trikot.

* Chris Froome (Velká Británie) - čtyřnásobný vítěz Tour de France.

* David Lappartient - prezident UCI.

* Miria Nantume (Uganda) - vycházející hvězda, která letos poprvé závodí v Evropě.

V prosinci pak bude na streamovacích platformách WBD uvedena speciální devadesátiminutová verze zmíněného dokumentu. Ta nabídne nové exkluzivní záběry pořízené přímo v průběhu konání zářijového šampionátu ve Rwandě.

Extrémně populární i mezi inzerenty

Cyklistika se v posledních letech těší opravdu bezprecedentní popularitě. WBD na zvýšenou poptávku zareagovala navázáním spolupráce s pěticí vlivných inzerentů, což povede k intenzivnější propagaci tohoto oblíbeného sportu. Patří mezi ně Zwift, WHOOP, VELUX, Lidl a Škoda. Pro posledně jmenovanou značku WBD připravila reklamní kampaň na míru, jejímiž tvářemi jsou bývalá světová šampionka Lisa Brennauer a vítězové Tour de France Andy Schleck a Bernard Hinault. Kampaň maximálně využívá potenciál dostupných lineárních i digitálních kanálů a platforem.

Od letošního ročníku Tour de France se očekává, že půjde o nejnapínavější podívanou za poslední roky. O žlutý trikot zabojuje trojice cyklistických superstar, přičemž hlavním favoritem na vítězství je trojnásobný šampion Tadej Pogačar ze Slovinska. Naděje si ale dělají i dvojnásobný vítěz Jonas Vingegaard z Dánska a držitel olympijského zlata a světový šampion Remco Evenepoel z Belgie. Mezi ženami je adeptek na titul také více - patří mezi ně vítězky dvou posledních ročníků Kasia Niewiadoma (Polsko) a Demi Vollering (Nizozemsko), ale i Marlen Reusser (Švýcarsko) a Elisa Longo Borghini (Itálie).

Tour de France a Tour de France Femmes avec Zwift jsou součástí rozsáhlého cyklistického portfolia WBD. To každoročně zahrnuje více než tisícovku závodů přenášených živě. Nechybějí mezi nimi závody UCI World Tour, Grand Tour, světové šampionáty ani veškeré cyklistické disciplíny na olympijských hrách.

zdroj: WBD