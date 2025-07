DAB mux Banská Bystrica s vyšším výkonem, spuštění doplňkových služeb STVR

DNES!

Zvýšení výkonu vysílače Banská Bystrica

▲ Obr č. 1 - Pokrytí signálem DAB+ po navýšení výkonu vysílače Banská Bystrica (foto: STVR)



Spuštění doplňkových služeb STVR v DAB+

▲ Obr č. 2 - Pokrytí Slovenska signálem DAB+ (foto: STVR)



Slovenský veřejnoprávní vysílatel STVR (Slovenská televize a rozhlas) pokračuje v systematickém rozvoji digitálního rozhlasového vysílání ve standardu DAB+ (Digital Audio Broadcasting).Od 1. července 2025 vstoupí do plného komerčního provozu vysílačz kótyse zvýšeným vyzářeným výkonem ERP 15 kW. Jedná se o trojnásobek původního výkonu, což přispěje k lepšímu mobilnímu příjmu v horské oblasti středního Slovenska a také ke zlepšení kvality vnitřního příjmu ve městech Banská Bystrica, Zvolen a jejich okolí.Digitální rádiový signál DAB+ v současné době pokrývá až 66 % území Slovenské republiky, a to díky 15 aktivním vysílačům, včetně vysílače se zvýšeným výkonem Suchá Hora. Poprvé v historii pokrytí populace překročilo 75 %, a to i přesto, že prioritou pro pokrytí zůstávají dálnice a rychlostní silnice.S rozšířením pokrytí přichází i zlepšení kvality obsahu. Od 5. června 2025 byl spuštěn pravidelný provoz doplňkových obsahových služeb na všech programových službách Slovenského rozhlasu. Jejich rozvoj zajišťoval společný tým STVR a společnosti Towercom . Záměrem bylo sjednotit technickou platformu tak, aby posluchači měli stejný přístup k digitálnímu obsahu napříč všemi veřejnoprávními rozhlasovými okruhy: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Patria, Rádio Junior, Rádio Litera a Rádio Slovakia International.Vysílání dnes zahrnuje služby jako Dynamic Label (DL+) a Slide Show (SLS). Díky nim se na displejích kompatibilních zařízení zobrazuje nejen interpret, název skladby a alba, ale i jeho vizuální podoba. Při moderovaných vstupech nebo při chybějících metadatech se zobrazuje logo stanice, název, webová adresa a e-mail studia.Plně funkční platforma doplňkových služeb s vysokým potenciálem do budoucna je přirozenou součástí moderního rozhlasového vysílání.redakce