RTI cz přidává do DAB muxu Fajn rádio a Hitrádio City

▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)



# Název stanice kb/s Zvukový mód Error protection 1 DAB plus TOP40 96 Stereo EEP 1-A 2 Fajn rádio 64 Stereo EEP 2-A 3 Hitrádio City 64 Stereo EEP 2-A 4 Rádio 7 96 Stereo EEP 1-A 5 Rádio Proglas 96 Stereo EEP 1-A

▲ Tabulka č. 1 - Aktuálně šířené rozhlasové programy v DAB muxu C firmy RTI cz



V příchodem nového měsíce dochází k programovým změnám v celoplošném DAB multiplexu C plzeňské společnosti RTI cz. Do její DAB sítě byly přidány dvě rozhlasové stanice a to Fajn rádio a Hitrádio City společnosti Media Bohemia.najde posluchač pod názvem "FAJN DAB" apod názvem "HITRADIO CITY". Oba programy se vysílají s audio bit ratem 64 kbit/s v audio kodeku AAC s ochranou chyb EEP 2-A.Podle sdělení operátora RTI cz se vysílají obě stanice - Fajn rádio a Hitrádio City v jeho sítí ve zkušebním režimu.K 30. červnu 2025 bylo v DAB (Digital Audio Broadcasting) multiplexu C operátora RTI cz ukončena distribuce stanic společnosti Radio United Broadcasting a to konkrétně Rádio Beat, Signál rádio a Rádio 1. Tyto stanice se nyní vysílají v konkurenčním multiplexu B společnosti Czech Digital Group (CDG), vlastněná Českými Radiokomunikacemi (ČRa).Aktuálně DAB mux C šíří 5 rozhlasových stanic. Vedle dvou zmíněných novinek také speciální rozhlasovou stanici vytvořenou pro DAB - DAB plus TOP40 a náboženské stanice Rádio 7 a Rádio Proglas.V poslední době se rozšířilo pokrytí DAB sítí RTI cz. Od 16. června vysílá z jihomoravské kóty Znojmo - Kuchařovice na kanálu (bloku) 9B s výkonem 4 kW.redakce