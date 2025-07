DAB mux ČRa má vyprodáno. Přidává Rádio Blaník a další stanice

DNES!

▲ Obr č. 1 - Pokrytí signálem DAB mux B (foto: ČRa)



Těší nás, že v DAB+ síti si nově posluchači naladí i Rádio Blaník a jeho sesterské stanice. Díky tomuto kroku nyní vysílají v naší DAB+ síti všechny nejvýznamnější mediální skupiny v Česku s jejich nejposlouchanějšími stanicemi. Jsme rádi, že si MEDIA BOHEMIA vybrala pro digitální vysílání právě naši celoplošnou DAB+ síť. Posluchači tak mají k dispozici skutečně komplexní nabídku veřejnoprávních i soukromých rozhlasových stanic - včetně těch, které ve FM pásmu nejsou dostupné

# Název stanice kb/s Zvukový mód 1 Radio Kiss 48 Stereo 2 Country Radio 48 Stereo 3 Radio Beat 48 Stereo 4 Radio 1 40 Stereo 5 Radio Spin 40 Stereo 6 Signal Radio 40 Stereo 7 EVROPA 2 70 Stereo 8 FREKVENCE 1 64 Stereo 9 RADIO BONTON 32 Mono 10 Radio Impuls 48 Stereo 11 ROCKZONE 48 Stereo 12 Cesky Impuls 48 Stereo 13 BLANIK DAB 56 Stereo 14 HITRADIO 90 48 Stereo 15 CESKY BLANIK 48 Stereo 16 ROCK DAB 48 Stereo

▲ Tabulka č. 1 - Aktuálně šířené programy v DAB multiplexu B společnosti ČRa.



Celoplošný multiplex pro digitální rozhlasové vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting) společnosti České Radiokomunikace (ČRa) je od začátku prázdnin vyprodaný.Do multiplexu B, který provozují ČRa, byly přidány tři rozhlasové programové služby - konkrétně Rádio Blaník, Český Blaník, Hitrádio 90 a Rock rádio ze skupiny Media Bohemia.Rádio Blanik pod názvem "BLANIK DAB" se vysílá s audio bit ratem 56 kbit/s v kodeku AAC, Český blaník pod názvem "CESKY BLANIK", Hitrádio 90 pod názvem "HITRADIO 90" a Rock rádio pod názvem "ROCK DAB" shodně s audio bit ratem 48 kbit/s v AAC. Všechny čtyři přidané rozhlasové programy se vysílají s ochranou chyb EEP 2-A.ČRa informují, že vysílací celoplošná DAB síť B je vyprodaná, nicméně má stále ještě volnou (nevyužitou) kapacitu. Možná pro spuštění další stanice, případně pro šíření dodatečných dat.Celplošná DAB síť ČRa, která pokrývá 4/5 obyvatel Česka, obsahuje všechny nejvýznamnější mediální skupiny (Radio United Broadcasting, Active Radio, Londa, Media Bohemia). Volná kapacita je nyní pro nové stanice v regionálních DAB sítích ČRa v Praze, Liberecké, Karlovarském a Ústeckém kraji, případně u jiných poskytovatelů DAB sítí.Celoplošný DAB multiplex B společnosti ČRa je rozdělen do osmi oblastí, to znamená, že v každém regionu z osmi definovaných mohou stanice nasadit odlišný obsah. To se hodí zejména pro vysílání regionální reklamy.,“ říká Marcel Procházka, ředitel právního a regulačního úseku ČRa.redakce