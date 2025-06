CANAL+ Action nabídne Bosch: Odkaz či film Uncharted: Lovci pokladů

DNES!

CANAL+ Action uvede v červenci premiéru úspěšného amerického detektivního seriálu Bosch: Odkaz, představí druhou řadu seriálu Podle skutečné události i americký dobrodružný film Uncharted: Lovci pokladů. Programová nabídka stanice je k dispozici také na streamu CANAL+ www.canalplus.cz 1. července 20:05(2016)Premiéra třetí epizody oblíbeného českého seriálu opět připomene časové posuny policisty Filipa Marvana (Václav Neužil). Seriál pracuje s atmosférou 80. let a Filipovo setkání s vlastními rodiči a postupné odhalování rodinné tragédie dodává příběhu silný emociální rozměr. Jedná se o promyšlený příběh o vině, odpovědnosti, rodině a smíření se s minulostí.3. července 20:05(Based on a True Story II, 2023-2024)Druhá řada seriálu, který je inspirován skutečnou událostí, navazuje na úspěch první série. Vypráví o realitní makléřce, instalatérovi a bývalé tenisové hvězdě, jejichž životy se nečekaně střetnou. Seriál skvěle kombinuje faktické události s dramatickou linkou. Herecké výkony jsou opět na vysoké úrovni. Hlavní představitelé dokázali skvěle vystihnout emoce svých postav, ať už jde o zoufalství, strach, nebo vnitřní boj. Kvalitní režie a kamera navíc podtrhují atmosféru a umocňují pocit autentičnosti.12. července 22:35(Accident Man: Hitman's Holiday, 2022)Akční thriller sleduje život profesionálního nájemného vraha Mikea Fallona, který ví, jak provést vraždu tak, aby vypadala jako nehoda. Ve druhém pokračování se zabiják vydává na misi do slunné Itálie. Akční film nabízí skvělé choreografie soubojů, neotřelé zbraně a pořádnou dávku vtipu. Britská režisérská dvojice obsadila do hlavní role skvělého britského herce Scotta Adkinse, který se nedávno představil ve velkofilmu John Wick: Kapitola 4.27. července 20:05(Uncharted, 2022)Film Uncharted: Lovci pokladů přináší akční dobrodružství inspirované populární herní sérií, ve kterém Tom Holland jako mladý lovec pokladů Nathan Drake vyráží na nebezpečnou výpravu. Společně se svým parťákem Victorem Sullivanem, kterého hraje Mark Wahlberg, se vydávají za tajemnými a vzácnými artefakty. Oba musí čelit nejen zrádným pastem, ale i nelítostným protivníkům. Režisér Ruben Fleischer skloubil napínavé akční scény s humorem. Díky poutavému příběhu a vizuálně efektním scénám film odpovídá dobrodružnému duchu původní hry.31. července 20:05(Bosch: Legacy, 2022-2025)Premiéra seriálu úspěšného detektivního seriálu o Harrym Boschovi, který končí v oddělení vražd a stává se soukromým detektivem. Bosch: Odkaz plynule navazuje na původní seriál. Titus Welliver zůstává ve vrcholné formě a jeho Harry Bosch je stále neústupný, morálně pevný a fascinující. Advokátka Honey „Money" Chandlerová, která přežije pokus o vraždu, ztrácí důvěru v soudní systém. Maddie Boschová objevuje, jaké možnosti a výzvy přináší práce začínající strážnice v ulicích Los Angeles. Kriminální seriál upoutá inteligentním příběhem, který je vystavěn na silných charakterech postav.