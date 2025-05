Rádio Proglas postupně vypne vysílače v pásmu VKV/FM

DNES!

Provozovatel křesťanské rozhlasové stanice Rádio Proglas chystá změny v distribuci svého programu. Postupně ukončí distribuci programu v analogovém pásmu VKV/FM na většině dosavadních vysílačů.Společnost Rádio Progras, s.r.o. chystá postupný útlum distribuce stejnojmenné rozhlasové stanice. Do konce září bude postupně vypnuto vysílání na devíti vysílačích, včetně lukrativních vysílacích kót Liberec - Ještěd a Jeseník - Praděd.* Liberec - Ještěd 97,9 MHz / 20 kW (k 31.5.2025 ve 21:15 hodin)* Žďár nad Sázavou - Rudolec 104,0 MHz / 0,2 kW (k 31.5.2025 ve 12:04 hodiny)* Písek - vodárna 89,5 MHz / 0,5 kW (k 30.6.2025 ve 12:04 hodiny)* České Budějovice 92,3 MHz / 0,5 kW (k 30.6.2025 ve 14:00 hodin)* Uherský Brod 105,7 MHz / 0,2 kW (k 31.7.2025 ve 12:04 hodiny)* Příbram - Drahlín 96,0 MHz / 0,4 kW (k 31.7.2025 ve 12:04 hodiny)* Nové Hrady - Dobrá Voda 107,5 MHz / 2 kW (k 1.8.2025 ve 12:04 hodiny)* Jeseník - Praděd 93,3 MHz / 20 kW (k 31.8.2025 ve 21:15 hodin)* Znojmo - Hradiště 107,2 MHz / 0,2 kW (k 30.9.2025 ve 12:04 hodiny)Ukončení vysílání na těchto devíti vysílačích získal provozovatel zelenou od českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na osmém zasedání konaného 20. května 2025.Na dalších dvou vysílačích Rádia Proglas je plánované vypnutí. Nicméně zatím tyto požadavky neprošly RRTV.* Velké Meziříčí 100,6 MHz / 0,3 kW (k 31.10.2025 ve 12:04 hodiny)* Třebíč - kostelíček 96,4 MHz / 0,3 kW (k 31.10.2025 ve 14 hodin)Po vypnutí celkem 11 vysílačů v pásmu VKV/FM bude Rádio Proglas dostupné už jen na čtyřech vysílačích:* Brno 107,5 MHz / 2,8 kW* Svatý Hostýn 90,6 MHz / 1,0 kW* Tábor 88,7 MHz / 1,0 kW* Valašské Klobouky 104,2 MHz / 0,1 kWU těchto čtyřech vysílačů zatím nebyl stanoven žádný termín vypnutí.Zatím není známo, zda a případně kdy budou uvolněné VKV/FM frekvence využity jinými subjekty. Dá se očekávat zájem vysílatelů zejména o lukrativní vysílače s nejvyššími vysílacími výkony.Výrazná redukce pokrytí Rádia Proglas v analogové VKV/FM distribuci znamená zásadní změnu v příjmu pro mnoho posluchačů této stanice, kteří budou muset investovat do nového přijímacího zařízení, eventuálně změnit způsob poslechu své oblíbené stanice.Rádio Proglas je možné poslouchat po celém světě prostřednictvím internetu ze stránek provozovatele proglas.cz, dále přes satelit Astra (23,5°E), kde je stanice šířena volně do celé části Evropy. Přes pozemní vysílače lze Rádio Proglas poslouchat i z DVB-T2 v rámci celoplošné Vysílací sítě 22 ( multiplex 22 ).Hlavním způsobem příjmu Rádia Proglas je nastupující digitální rozhlasové pozemní vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting), kde je stanice šířena v celoplošném multiplexu C operátora RTIcz, na Moravě v regionálních sítích 6 a 7 u poskytovatele Teleko digital.redakce