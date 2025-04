Koncesionářské poplatky se od května zvýší

DNES!

Vyšší televizní a rozhlasové poplatky

▲ Obr č. 1 - Areál Kavčích hor České televize focený z dronu (foto: Petra Závodná, Česká televize)



Koncesionářské poplatky v domácnostech

Koncesionářské poplatky u právnických osob

Další navyšování poplatků?

Měníme princip, kterým je to financování postaveno. To znamená, součástí toho návrhu je tzv. indexace výše poplatků. V kumulované inflaci 6 % se zvyšují koncesionářské poplatky rozhodnutím vlády také o 6 %

Domácnosti v České republice budou od pátého měsíce tohoto roku platit vyšší koncesionářské televizní a rozhlasové poplatky. Novelu zákona podepsal prezident Petr Pavel.Koncesionářské televizní a rozhlasové poplatky se dlouho nezvyšovaly. V současné době platí domácnosti televizní poplatek ve výši 135 Kč měsíčně a rozhlasový 45 Kč měsíčně.Od května se televizní poplatek zvýší na 150 Kč měsíčně (nárůst o 15 Kč), rozhlasový pak 55 Kč (zvýšení poplatku o 10 Kč). U diváků, kteří hradí poplatek prostřednictvím SIPO, bude změna provedena automaticky. U plateb SIPO prostřednictvím inkasa z bankovního účtu bude ale třeba ověřit výši inkasního limitu. Pokud divák platí poplatek trvalým příkazem s měsíční frekvencí, musí si upravit příkaz na novou výši. Úhrady musí být provedeny do 15. dne v měsíci, za který je poplatek hrazen.Navýšení poplatků prošlo dříve Poslaneckou sněmovnou a začátkem dubna také Senátem.Vedle vyšších poplatků se také mění definice toho, z čeho se budou poplatky vybírat. Nově se tak nebudou platit poplatky za vlastnictví televizního nebo rozhlasového přijímače, ale za přístroj, který je schopen přehrávat multimediální obsah, což mohou být mobilní telefony, tablety, notebooky či počítače.Nadále bude platit, že jedna domácnost, bude platit jeden rozhlasový a jeden televizní poplatek, i kdyby takových zařízení pro přehrávání multimediálního obsahu vlastnila více.Firmy doposud platily poplatky za každé zařízení. Nově budou hradit poplatky podle počtu zaměstnanců. Od platby poplatku jsou osvobozeny ty právnické osoby, které zaměstnávají do 25 zaměstnanců, bez ohledu na to, jakými přijímači disponují. Hranice pro maximální výši poplatku byla stanovena na 500 a více zaměstnanců.Sponzoring ve veřejnoprávních médiíchV rámci novely se také mění pravidla veřejnoprávních médií pro reklamu. Sponzoring ve vysílání nebude moci přesáhnout 260 hodin ročně na všech programech ČT a 25 % výtěžku z takového sponzoringu bude povinně odváděno do Státního fondu kultury. Na webu ČT a ČRo budou reklamní sdělení zakázána.Výše poplatku se může automaticky navyšovat, pokud inflace přesáhne 6 %. "," popsal plán ministr kultury Martin Baxa před nedávným hlasováním Senátu České republiky.redakce