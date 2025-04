Tři HD kanály wedotv vysílají přes satelit Eutelsat Hot Bird

DNES!

▲ Obr č. 1 - wedotv Movies - záběr z příjmu stanice



technické parametry:

Přes evropský satelitní systém Eutelsat Hot Bird vysílají další tři kanály pod značkou wedotv. Vysílají se ve vysokém rozlišení ( HDTV ) a jsou dostupné volně ( FTA ).Rozšiřuje se počet kanálů WeDotv. Po včerejším startu wedotv Movies na satelitu Astra odstartovaly na kapacitě operátora švýcarské kabelové platformy Kabelio rovnou tři kanály wedotv, které jsou dostupné v HD a to konkrétně v HD ready (1280x720p). Vysílání je šířeno volně a zatím není známo, zda jde jen o trvalou formu distribuce těchto stanic, nebo dojde časem k zakódování.Operátor Kabelio poskytl část své vysílací kapacity hned třem FAST projektům wedotv - wedotv Movies, wedotv Sports a wedotv Big Stories.je filmový kanál určený pro německy hovořící země. Tituly jsou proto dabovány do němčiny.přináší dokumenty a magazíny se sportovní tématikou. Vysílá v angličtině. Stejně tak i stanicevěnovanou dokumentům o přírodě či cestování.satelit: Eutelsat Hot Bird (13°E)frekvence: 10,853 GHzpolarizace: horizontálníSR: 29900FEC: 2/3norma/modulace: DVB-S2/8PSKservice ID: 260video PID: 2601 (MPEG-4/HD)audio PID 2602 (AC3, německy)CA systém: žádný (FTA)service ID: 261video PID: 2611 (MPEG-4/HD)audio PID 2612 (AC3, anglicky)CA systém: žádný (FTA)service ID: 262video PID: 2621 (MPEG-4/HD)audio PID 2622 (AC3, anglicky)CA systém: žádný (FTA)Připomeňme, že od 15. dubna vysílá přes Astru filmový kanál wedotv Movies, který převzal vysílají slot po německé hudební televizi One Music Television, která ukončila vysílání na Astře a celkově na satelitu. Přes Astru se stále vysílá program Zwei Music Television a není známo, zda tento program zde bude dlouhodobě šířen. Přes Astru se vysílala také hudební stanice Folx TV, která zde rovněž skončila.První vlaštovkou pod značkou wedotv na satelitu byla italská mutace wedotv Movies, která se vysílá přes zmíněný satelitní systém Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E.Kanály wedotv patří do skupiny FAST stanic.FAST (Free advertising-supported streaming television) jsou streamovací televizní kanály, které fungují jako tradiční lineární vysílání. FAST programy jsou poskytovány zdarma a jejich provoz je financován z reklamy.Na satelitu se FAST kanály příliš nevyskytují. Nicméně s ohledem na rostoucí oblibu těchto stanic se několik FAST stanic přes satelit již vysílá. Vedle wedotv kanálů je to známý balíček kanálů společnosti muxIP, která se zaměřuje na kanály věnované sportu, zpravodajství či zábavě.redakce