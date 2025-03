V Česku mohou vysílat digitálně Seejay Radio a WorldRadio

DNES!

▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)



Licence pro Seejay radio

Licence pro WorldRadio

Na českém televizním trhu mohou vysílat dvě nové rozhlasové stanice šířené prostřednictvím nastupujícího digitálního rozhlasového vysílání ve standardu DAB+ a to Seejay Radio a WorldRadio.Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém pátém letošním zasedání konaného 25. března 2025 rozhodla o udělení licencí pro rozhlasové služby Seejay Radio a WorldRadio.O licenci pro Seejay Radio požádala pražská společnost MS Radio Group s.r.o. Licence platí 8 let od právní moci rozhodnutí regulátora.Seejay radio jako jedno z první rádií již dříve vlastnilo licenci na digitální rozhlasové vysílání. Před šesti lety vysílání v DABu přerušilo a nyní se provozovatel chystá vrátit do klasického éteru. K návratu stanici motivuje příznivá situace v oblasti digitálního rozhlasového vysílání. V provozu jsou již dva celoplošné DAB multiplexy a řada sítí s lokálním, regionálním či multiregionálním dosahem.Seejay radio má být lifestylově taneční hudební stanice.Licenci pro DAB+ vysílání získala také rozhlasová stanice WorldRadio. O licenci požádala pražská společnost European People & Media z.s. Licence platí 8 let.V případě WorldRadio je známo, že program se objeví v DAB+ síti operátora Fiera touch s.r.o., který hodlá stanici zařadit do své nabídky ihned po získání nezbytné licence.WorldRadio se profiluje jako stanice zaměřená na kulturní a jazykovou rozmanitost s cílem propojit široké spektrum posluchačů a podpořit inkluzi národnostních menšin žijících v ČR. Programová skladba staví na pestré hudební nabídce, zahrnující například balkánskou, polskou, francouzskou, řeckou, romskou hudbu, world music, funk, pop 80. a 90. let, smooth jazz a world jazz. Tento obsah doplňuje publicistickými a vzdělávacími pořady, zpravodajstvím a komunitním vysíláním v různých jazycích.DAB+ multiplex Fiera touch pokrývá kromě Prahy také Liberecký, Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Jihočeský kraj a Vysočinu.redakce