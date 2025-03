Z kanálů O2 TV Sport se stanou programy Oneplay Sport

DNES!

▲ Obr č. 1 - |Loga kanálů Oneplay Sport 1, 2, 3 a 4 (foto: Oneplay / TV Nova / O2)



Z kanálů O2 TV Sport se od pondělí 10. března 2025 stanou stanice Oneplay Sport, čímž odstartuje nová éra sportovního vysílání v Česku. Tato změna vychází ze spojení O2 TV, největší digitální televize v zemi, a streamovací platformy Voyo, z čehož vzniká unikátní služba Oneplay.Diváci se mohou těšit na čtyři nové kanály - Oneplay Sport 1, 2, 3 a 4 -, které nahradí stávající O2 TV Sport a O2 TV Fotbal. Obsah zůstává zachován, takže fanoušci nepřijdou o zápasy Chance Ligy, Tipsport extraligy ani MOL Cupu, a navíc získají přístup k exkluzivním novinkám, jako jsou živé statistické analýzy či záběry z kamer na helmách rozhodčích.Do konce tohoto týdne zůstává vše při starém - na O2 TV Sport odstartuje v pátek 7. března předkolo extraligového play off a v sobotu 8. března nabídne O2 TV Fotbal pražské derby Sparta vs. Slavia. Změna přijde až v pondělí, kdy se stanice přejmenují a představí novou vizuální identitu vytvořenou s pomocí umělé inteligence od Everbot. „Obsahově se nic nemění, ale přicházíme s novými názvy a moderní grafikou,“ uvedl Marek Kindernay, výkonný ředitel sportovních stanic. Diváci O2 TV najdou kanály Oneplay Sport 1, 2 a 3 již v základním tarifu O2 TV Bronzová, zatímco Oneplay Sport 4 bude dostupný v nejvyšším tarifu Maximum nové služby Oneplay.Každý kanál Oneplay Sport se zaměří na specifický obsah.bude domovem fotbalu s přenosy Chance Ligy, MOL Cupu a zábavnou show TIKI-TAKA, doplněnou o magazíny a sestřihy.se soustředí na hokej, nabídne přes 400 přímých přenosů Tipsport extraligy, včetně play off, a také pořady jako Bomby na ledu.přinese mix sportů, včetně basketbalové Euroligy, MMA galavečerů a minimálně dvou týdenních přenosů z Chance Ligy či extraligy.pak divákům představí technologické novinky, například multidimenzní přenosy s kamerami na helmách rozhodčích či živými statistikami, a v budoucnu plánuje vysílání ve 4K kvalitě.Sportovní obsah bude v rámci služby Oneplay rozložen do tarifních plánů. Kanály Oneplay Sport 1, 2 a 3 budou součástí tarifu Extra Sport, zatímco tarif Maximum zahrne i Oneplay Sport 4. Tarif Extra Zábava pak nabídne Oneplay Sport 3 s vybranými přenosy. Zákazníci O2 TV budou na Oneplay převáděni postupně během následujících měsíců a o detailech budou informováni. Do té doby mohou sledovat O2 TV beze změn. Více informací najdou na webu www.o2.cz/oneplay.Oneplay Sport tak slibuje nejen zachování oblíbeného sportovního obsahu, ale i jeho obohacení o moderní technologie a širší dostupnost. Fanoušci fotbalu, hokeje, motorsportu či bojových umění si přijdou na své, ať už sledují tradiční přenosy, nebo využijí nové funkce, jako je multidimenzionální pohled na zápasy. Přechod na novou platformu Oneplay tak otevírá dveře k vylepšenému sportovnímu zážitku pro všechny diváky.redakce