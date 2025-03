CANAL+ Action v dubnu: Rodinný typ či Občanská válka

DNES!

Televizní staniceuvede v dubnu v premiéře první řadu seriálu Rodinný typ, úspěšný dystopický akční thriller Občanská válka a akční filmy Mizerové I a II. Programová nabídka stanice CANAL+ Action je k dispozici také na streamu CANAL+ www.canalplus.cz 3. dubna 21:55(The Family Man, 2019-2021)Indický akční špionážní thriller měl premiéru v roce 2019. Seriál sleduje život Šrikanta Tivariho, obyčejného muže ze střední třídy, který vede dvojí život milujícího otce a manžela, ale i agenta Národní vyšetřovací agentury. Zatímco se snaží chránit zemi před hrozbami terorismu, musí zároveň balancovat mezi pracovním nasazením a rodinnými povinnostmi. Seriál nabízí akční scény, špionážní zápletky, ale také hluboký pohled na osobní vztahy a dilemata.12. a 19. dubna 20:05(Bad Boys, 1995, Bad Boys II, 2003)Úspěšný akční film režiséra Michaela Baye s Willem Smithem a Martinem Lawrencem v rolích detektivů z Miami, kteří se zapletou do nebezpečného světa drog a zločinu. Film si získal popularitu díky výborným výkonům hlavních protagonistů, přičemž kritiky rozdělil, ale diváci ocenili akční scény a skvělé napětí mezi hlavními postavami. Komerční úspěch prvního filmu vedl k natočení pokračování Mizerové II. To na příběh detektivů Burnetta a Lowreyho navazuje, tentokrát při vyšetřování pašování drog na Floridě. Filmová série se dočkala úspěchu, přičemž druhý díl přitáhl ještě širší publikum a potvrdil status Willa Smithe a Martina Lawrence jako hvězd akčního žánru.19. dubna 22:15(Civil War, 2023)Úspěšný dystopický akční thriller uznávaného britského režiséra Alexe Garlanda (Ex Machina, Anihilace) přináší děsivý pohled na budoucnost rozdělené Ameriky, kde na několika frontách probíhá válka. Americká vláda vede letecké útoky na domácí půdě, a i přesto se jí nedaří zastavit povstání Západních sil, které se již blíží k hlavnímu městu. Tým válečných novinářů však vykresluje zcela jiný obraz. Aby odhalili pravdu, budou muset riskovat své životy a konfrontovat obě znepřátelené strany. V hlavní roli dramatického příběhu exceluje vynikající herečka Kirsten Dunst po boku herců Wagnera Moury, Stephena McKinleyho Hendersona a Nicka Offermana. Strhující válečný epos Občanská válka vznikl v renomované nezávislé produkční společnosti A24, která stojí za filmy jako Slunovrat, Děsivé dědictví nebo Maják.redakce