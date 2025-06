Česká stopa ve Francii. Odstartovala tam stanice T18

DNES!

▲ Obr č. 1 - T18 - logo stanice na obrazovce



Vznik nové bezplatné stanice T18 ve Francii

Kde je program T18 poskytován

▲ Obr č. 2 - T18 - záběr z příjmu stanice



Co televize T18 vysílá?

technické parametry:

Na francouzském trhu začala vysílat nová komerční televize pod názvem T18. Pravidelné vysílání spustila v pátek 6. června v 19:40 hodin. Po celý páteční den vysílala promo spoty, které divákům představovaly vysílání nové stanice.Stanice je dostupná na 18. programové pozici v EPG v digitálním pozemním vysílání. Odtud 18 v názvu stanice. Projekt stanice vznikal pod pracovními názvy. Nakonec pro pravidelné vysílání provozovatel zvolil názevVznik nové bezplatné televize na francouzském trhu souvisí s rozhodnutím francouzského mediálního regulátora Arcom. V červenci 2024 rozhodl o neprodloužení vysílacích licencí pro stanice C8 a NRJ 12. V novém tendru Arcomu na obsazení jedné z uvolněných pozic zvítězil projekt pod původním názvem Réels TV. Druhou licenci získala stanice NOVO 19, která začne vysílat až po prázdninách - přesněji 1. září 2025.T18 má svoji stopu v Česku. Stanici totiž provozuje společnost Czech Media Invest (CMI), kterou většinově ovládá český podnikatel a miliardář Daniel Křetínský, který na francouzském trhu vlastní řadu printových médií. Nyní rozšířil své portfolio o vlastní televizní stanici, která je dostupná pro všechny domácnosti ve Francii.Program T18 je šířen nejen na klasickou pozemní anténu, ale i přes kabelové a streamovací služby a také signál rovněž poskytován skrze satelit Astra na pozici 19,2°E pro zákazníky bezplatné služby TNTSAT a placené televize CANAL+ France, dále na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E a pro klienty FranSatu na družici Eutelsat 5 West B na pozici 5 stupňů západně. Ve všech případech je satelitní signál z důvodu omezení vysílacích práv zakódován a dostupný jen s příslušnou kartou/modulem, eventuálně předplatným.Existuje ale i možnost sledování vysílání stanice T18 ze satelitu bez jakékoliv karty či modulu. Program T18 je totiž součástí distribuční platformy pro pozemní vysílače na satelitu Eutelsat 5 West B (tedy na stejné družici jako je DTH platforma Fransat).Pro příjem distribučního signálu T18 je nutný satelitní přijímač s podporou režimu multistream a samozřejmě být v oblasti pokrytí Transalpského svazku, který pokrývá Česko signálem, na kterém postačuje parabola o průměru kolem 80 až 90 cm s ohledem na vysoké FEC 8/9 v modulaci 8PSK.Distribuce v režimu multistream není určena pro individuální příjem (DTH). Nicméně volné vysílání a dostupná přijímací technika umožňuje toto vysílání (a všechny veřejnoprávní a komerční stanice z francouzského pozemního vysílání) přijímat pohodlně i ze satelitu a to nejenom ve Francii.Polovinu vysílacího času T18 má vyplnit dokumentární filmy. Podle webu ouest-france.fr budou dokumenty rozděleny do pěti témat: společnost, historie a politika, věda, kultura a objevy. Zbývající vysílací prostor mají vyplnit debaty a o víkendech pořady věnované umění a magazíny o kráse, zdraví, gastronomii a módě. Cílovou skupinou T18 jsou diváci ve věku od 24 do 59 let.satelit: Eutelsat 5 West B (5°W)frekvence: 12,648 GHzpolarizace: vertikálníSR: 29500FEC: 8/9norma: DVB-S2modulace: 8PSKmultistream: anostream: 2service ID: 519video PID: 720 (MPEG-4/HD)audio PID: 730 (francouzsky, E-AC3)CA systém: žádný ( FTA satelit: Eutelsat 5 West B (5°W)frekvence: 11,471 GHzpolarizace: vertikálníSR: 29950FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKmultistream: neservice ID: 3013video PID: 2131 (MPEG-4/HD)audio PID: 2132 (francouzsky, E-AC3)CA systém: Viaccess (Fransat)satelit: Eutelsat Hot Bird 13G (13°E)frekvence: 11,681 GHzpolarizace: horizontálníSR: 27500FEC: 3/4norma: DVB-S2modulace: 8PSKmultistream: neservice ID: 308video PID: 581 (MPEG-4/SD)audio PID: 582 (francouzsky, MPEG)CA systém: Viaccesssatelit: Astra 1N (19,2°E)frekvence: 12,207 GHzpolarizace: vertikálníSR: 29700FEC: 2/3norma: DVB-S2modulace: 8PSKmultistream: neservice ID: 9002video PID: 210 (MPEG-4/HD)audio PID: 221 (francouzsky, AC3)CA systém: Viaccess, Nagra MA (TNT SAT, CANAL+ France)redakce