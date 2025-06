Operátoři postupně omezili přetáčení reklam na kanálech Markízy

DNES!

▲ Obr č. 1 - Logo TV Markíza (foto: TV Markíza)



Na všech programech skupiny Markíza není možné přetáčet reklamní bloky. Zhruba po měsíci od původního data zavedení omezení většina operátorů implementovala a aktivovala novou funkci v souladu s požadavky vysílatele.Provozovatel televizní skupiny Markíza původně stanovil datum 21.5.2025 jako termín, od kterého nebude možné na programech Markízy přetáčet reklamní bloky. Toto omezení bylo a je cíleno na internetové televizní platformy typu IPTV a OTT, které se těší velké popularitě. Vedle řady nových digitálních funkcí, které přinášejí divákům, umožňuje i přeskakovat (přetáčet) reklamní bloky u pořadů s časovým posunem (timeshift) či odložené sledovanosti (catch up). Této skutečnosti si všímají i provozovatelé komerčních stanic, pro které je reklama hlavním (a někdy i jediným) zdrojem příjmů televize.Televize patrně mají přehled o tom, jak hojně je využíváno přetáčení pořadů a především reklamních bloků a dlouhodobě usilují o nastavení pravidel hry - tedy za jakých podmínek bude možné přetáčet na stanicích vysílatele. Reklama, která se kvůli přetáčení nedostane k divákům jako by nebyla odvysílána. Broadcasteři se proto snaží zabránit přetáčení reklamních sdělení ve vysílání svých stanic. Jako první na Slovensku se k tomuto kroku odhodlala televizní skupina Markíza, která televizním operátorům typu IPTV a OTT nařídila, aby zabránili přetáčet reklamy.V posledních dnech většina televizních operátorů působících na Slovensku nastavila své systémy ohledně přetáčení reklam, aby vyhověli požadavkům Markízy. K blokování přeskakování reklam se operátoři připojili postupně. Již nějako dobu toto omezení u programů Markízy funguje u televizních operátorů společností Slovak Telekom, Skylink M7 Group /CANAL+), DIGI Slovakia, O2 Slovakia, SledovanieTV, Slovanet, v těchto dnech i Orange a nejnověji (od 20.6.2025) také SATRO s televizní službou TouchTV.U odložené sledovanosti na programech Markízy není možné přetáčet reklamy u prvních tří minut z reklamního bloku. Následně může operátor povolit přetáčení reklamy. Může, ale nemusí. Záleží na operátorovi, jak nastaví svoji televizní aplikaci. Píše o tom portál Živé.sk Omezení v přetáčení reklam se týká pouze u pořadů odvysílaných z posledních tří dní. U starších pořadů v archívu je možné přetáčet reklamy jako dříve (bez omezení). I v tomto případě záleží na nastavení aplikace na straně poskytovatele televizní služby.Zavedené omezení přetáčení reklam funguje na Slovensku jen u programů televizní skupiny Markíza - jmenovině stanic TV Markíza, Markíza KRIMI, Markíza KLASIK, TV Dajto TV Doma . Spekuluje se, že podobné omezení chystá také i konkurenční JOJ.V Česku před lety zavedla omezení přeskakování reklamních bloků televizní skupina Prima. Zatím je jediná, která toto omezení od operátorů požaduje.Výše popsané omezení přetáčení reklam se týká výhradně platforem typu IPTV a OTT. Diváků ostatních distribučních sítí (satelitní vysílání, pozemní TV) se toto omezení netýká. Pořady mohou přetáčet bez omezení a to za předpokladu, že si daný pořad nahrají na vlastní paměťové médium.redakce