DAB se v létě rozšíří o další 3 stanice Media Bohemia

03.07.2025 17:32

DNES!

Během letních měsíců se nabídka digitálního rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting) rozšíří minimálně o tři rozhlasové stanice.

Společnost Media Bohemia informovala, že během léta plánuje spuštění dalších tří hudebních stanic v DAB - na taneční hudbu zaměřeného Rádia Helax, Rock Radio Stage, které se bude věnovat rockové festivalové scéně, a Oldies Radia, jež nabídne výběr klasických hitů minulých dekád.

Od 1.7.2025 společnost Media Bohemia šíří celoplošně stanice Fajn Radio, Hitrádio, Rádio Blaník a Rock rádio známé z analogového VKV/FM éteru plus dvě nové moderované stanice. Český Blaník nabízí českou a slovenskou hudbu od 70. let po současnost, Hitrádio 90 přináší široké spektrum hudby 90. let a konce 80. let - od boybandů přes kytarový pop až po grunge a indie scénu.

Provozovatel využívá k distribuci svých stanic dvě vysílací sítě - multiplex B společnosti České Radiokomunikace a multiplex C provozovaný společností RTI cz. Toto rozdělení umožňuje skupině efektivně kombinovat celoplošné a regionální pokrytí.