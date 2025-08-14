Mallorca na talíři na TV Paprika

Mallorca na talíři na TV PaprikaDNES! | redakce | tisk | názory
Nechte se na TV Paprika zlákat autentickými recepty přímo z trhů, olivových hájů či pláží, které Marcus proměňuje v dokonalé gurmánské zážitky. Mallorca zde není jen dovolenkovou destinací, ale rájem pro milovníky dobrého jídla.
Michelinský šéfkuchař Marcus Wareing zve diváky na gurmánskou cestu po slunné Mallorce, ostrově plném vůní, chutí a kulinárních pokladů, které si nejlépe vychutnáte pod širým nebem. Sledujte na TV Paprika od 18. srpna každé pondělí ve 20:40.
Gurmánský ostrov plný tradic
Mallorská kuchyně překvapí jak jednoduchostí, tak i hloubkou chutí. Je pevně zakořeněná v tradicích Středomoří a spojuje v sobě španělské, arabské i katalánské vlivy. Stojí na sezónních surovinách a respektu k místním produktům, mezi nimiž dominují čerstvé ryby a mořské plody, olivový olej, zralá rajčata, bylinky jako rozmarýn či tymián, a nechybí ani citrusy nebo mandle, které se využívají v různých omáčkách i dezertech. Ikonickými specialitami jsou tumbet (zeleninový zapečený pokrm) a pa amb oli (chléb s rajčaty a olivovým olejem), pikantní masové pomazánky či slavný sladký koláč ensaïmada, který si Mallorčané dopřávají k snídani i při svátcích. Je to kuchyně, která nevyjde z módy a svým autentickým rukopisem dokáže oslovit gurmány i běžné milovníky dobrého jídla.
V premiérové epizodě si Marcus ve své pobřežní kuchyni připraví pitu s pečenou paprikou, burratou a kešu oříšky, osvěžující studenou rajčatovou polévku, letní melounový salát a jako sladkou tečku zmrzlinový nápoj inspirovaný místním ovocem. To vše pod španělským sluncem, s vůní moře a bylinek.
zdroj: AMC