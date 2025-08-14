Quantcast
Čtvrtek, 14. srpna 2025, svátek má Alan

Mallorca na talíři na TV Paprika

Nechte se na TV Paprika zlákat autentickými recepty přímo z trhů, olivových hájů či pláží, které Marcus proměňuje v dokonalé gurmánské zážitky. Mallorca zde není jen dovolenkovou destinací, ale rájem pro milovníky dobrého jídla.

Michelinský šéfkuchař Marcus Wareing zve diváky na gurmánskou cestu po slunné Mallorce, ostrově plném vůní, chutí a kulinárních pokladů, které si nejlépe vychutnáte pod širým nebem. Sledujte na TV Paprika od 18. srpna každé pondělí ve 20:40.

Gurmánský ostrov plný tradic
Mallorská kuchyně překvapí jak jednoduchostí, tak i hloubkou chutí. Je pevně zakořeněná v tradicích Středomoří a spojuje v sobě španělské, arabské i katalánské vlivy. Stojí na sezónních surovinách a respektu k místním produktům, mezi nimiž dominují čerstvé ryby a mořské plody, olivový olej, zralá rajčata, bylinky jako rozmarýn či tymián, a nechybí ani citrusy nebo mandle, které se využívají v různých omáčkách i dezertech. Ikonickými specialitami jsou tumbet (zeleninový zapečený pokrm) a pa amb oli (chléb s rajčaty a olivovým olejem), pikantní masové pomazánky či slavný sladký koláč ensaïmada, který si Mallorčané dopřávají k snídani i při svátcích. Je to kuchyně, která nevyjde z módy a svým autentickým rukopisem dokáže oslovit gurmány i běžné milovníky dobrého jídla.

V premiérové epizodě si Marcus ve své pobřežní kuchyni připraví pitu s pečenou paprikou, burratou a kešu oříšky, osvěžující studenou rajčatovou polévku, letní melounový salát a jako sladkou tečku zmrzlinový nápoj inspirovaný místním ovocem. To vše pod španělským sluncem, s vůní moře a bylinek.

zdroj: AMC

TV program

kanál CT1 20:10 Komisařka Florence V (4/4)
21:40 Dobré ráno, Brno! II (6/8)
22:15 Komici na jedničku
kanál CT2 20:00 Oscar
21:25 Planeta opic
23:15 Piráti: Skutečný příběh
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Malý pitaval z velkého města (13)
21:40 Farma Česko (31)
kanál PRIMA 20:15 Einstein - Případy nesnesitelného génia 2 (8)
21:30 Inkognito
22:35 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Všechno nejlepší!
22:25 V tomhle zámku straší, šéfe!
23:55 Spartakus (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Zločin (4)
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska na ostrove Bora Bora
22:00 Hotel Portofino II (1/6)
23:00 Hotel Portofino II (2/6)
kanál DVOJKA 20:10 Miloslav Luther jubiluje
20:25 Príliš teplo na prácu
22:05 Fetiše socializmu II
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám X. (18)
21:40 Rodinné prípady
22:30 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (1/30)
21:30 30 případů majora Zemana (2)
22:35 Rodinné záležitosti

