Nová vizuální identita Televizních novin
Televizní noviny, nejsledovanější zpravodajská relace v zemi, představují novou vizuální identitu. Jejím základem je ještě více zjednodušené a očištěné logo. Stejným směrem se vydají i ostatní grafické elementy, na které je divák v tomto pořadu zvyklý. Na vše se diváci mohou těšit už 31. srpna.
„
Víme, že pro našeho diváka je klíčové vizuální sdělení, tedy to, co na obrazovce vidí. Proto jsme se rozhodli, že všechny používané prvky jako například informační lišty ještě očešeme,“ říká Kamil Houska, ředitel zpravodajství TV Nova.
Úpravu připravoval interní kreativní tým pod vedením Petra Závorky, který má zpravodajské grafiky na starosti.
zdroj: Nova