Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 15. srpna 2025, svátek má Hana

Ve středu výluka vysílače Sušice - Svatobor

DNES! | redakce | tisk | názory

Na středu 20. srpna 2025 naplánovala společnost České Radiokomunikace výluku televizního a rozhlasového vysílání z vysílače Sušice - Svatobor. Během odstávky vysílače nebude možné přijímat programy v DVB-T2, VKV/FM a DAB.

Od 6:00 do 15:00 hodin se z vysílače Svatobor odmlčí DVB-T2 multiplex 21 s programy České televize a Českého rozhlasu a také multiplex 22 a multiplex 23 s programy privátních vysílatelů.

Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin nebude ze stejného vysílače šířena VKV/FM rozhlasová stanice ČRo Radiožurnál a ani DAB multiplex ČRo.

Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink zařazuje stanici Nova Sport 6
Skylink zařazuje stanici Nova Sport 6
Nova Sport 6 zamíří na Skylink, WTA na Oneplay
Nova Sport 6 zamíří na Skylink, WTA na Oneplay
Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
V Česku může vysílat JOJ Svět, na Slovensku Prima KRIMI SK
V Česku může vysílat JOJ Svět, na Slovensku Prima KRIMI SK
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
Premier League a WTA na Voyo
Premier League a WTA na Voyo
TraLaLa - nový dětský kanál z Rumunska v DVB-T2
TraLaLa - nový dětský kanál z Rumunska v DVB-T2
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Na Oneplay startuje nová fotbalová sezona
Na Oneplay startuje nová fotbalová sezona
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců

Reklama

TV program

kanál CT1 20:15 Špunti na cestě (9/13)
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Válka Roseových
22:00 Zvony smrti
23:35 Francie, má láska
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
23:00 Farma Česko (32)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 Máme rádi Česko
23:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Dva supernosáči
22:00 Hranaři
00:00 Hudson a Rex 4 (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (7, 8)
22:00 Emmanuella (7)
23:40 Policie Delta
kanál JEDNOTKA 20:30 Milujem Slovensko
22:00 Cestou necestou
22:35 Porota
kanál DVOJKA 20:10 Pätnásť životov
21:55 Trochu inak s Adelou
22:55 Noc v archíve
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu I.
22:40 Svadobné zvony
23:40 Kameňák (7)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Náš dědek Josef
22:40 Kriminálka Kraj (9)
23:45 Kriminálka Kraj (10)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook