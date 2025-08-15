Ve středu výluka vysílače Sušice - Svatobor

Ve středu výluka vysílače Sušice - SvatoborDNES! | redakce | tisk | názory
Na středu 20. srpna 2025 naplánovala společnost České Radiokomunikace výluku televizního a rozhlasového vysílání z vysílače Sušice - Svatobor. Během odstávky vysílače nebude možné přijímat programy v DVB-T2, VKV/FM a DAB.
Od 6:00 do 15:00 hodin se z vysílače Svatobor odmlčí DVB-T2 multiplex 21 s programy České televize a Českého rozhlasu a také multiplex 22 a multiplex 23 s programy privátních vysílatelů.
Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin nebude ze stejného vysílače šířena VKV/FM rozhlasová stanice ČRo Radiožurnál a ani DAB multiplex ČRo.
Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.