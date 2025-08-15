Želvy Ninja: Mutantí chaos uvede Nova Cinema

Želvy Ninja: Mutantí chaos uvede Nova CinemaDNES! | redakce | tisk | názory
Nova Cinema uvede 22. srpna od 20 hodin premiéru animovaného filmu Želvy Ninja: Mutantí chaos, který přináší novou animovanou podobu kultovního příběhu o čtyřech mutantních želvácích - Leonardovi, Michelangelovi, Donatellovi a Raphaelovi.
Ti vyrůstali ve stokách New Yorku pod vedením moudrého krysačího mistra Třísky. Film, režírovaný Jeffem Rowem a Kylerem Spearsem, navazuje na tradiční motivy známé z původních komiksů a televizních seriálů. K klade důraz na dospívání, rodinu a hledání přijetí ve světě, který mutanty považuje za hrozbu. Ve své podstatě jde o příběh outsiderů, kteří se snaží vyjít na světlo a dokázat, že si zaslouží stejné místo ve společnosti jako ostatní - a navíc v tom pomáhají newyorským obyvatelům bojovat s padouchy.
Želvy Ninja: Mutantí chaos tak přináší energickou, moderní a zároveň citlivě vyprávěnou verzi ikonického příběhu, která zaujme nejen nové diváky, ale i nostalgické fanoušky původních želv.
Zajímavosti:
• V českém dabingu Michelangela namluvil Vojtěch Hájek, Leonardovi propůjčil hlas Marek Lambora, Donatella ztvárnil Šimon Bilina a Raphaela daboval David Gránský. Postavu April O'Neil, jejich lidské spojenkyně, namluvila Anna Kadeřávková.
• Lokace, přestože animované, jsou věrnou vizuální poctou New Yorku. Divák tak poznává klasické čtvrti jako Brooklyn, Queens nebo podzemní metra, jež se stávají přirozeným prostředím pro želví partu. Filmaři strávili mnoho času mapováním skutečných lokací, které pak stylizovali pro potřeby animace.
• Postavy želv i jejich okolí byly navrženy tak, aby vypadaly jako „kreslené od ruky“ - cílem bylo vizuálně připomenout teenagerské graffiti a školní sešity.
zdroj: Nova