Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 15. srpna 2025, svátek má Hana

V zovretí od září na TV Markíza

DNES! | redakce | tisk | názory

Silný příběh o rodině, kterou rozdělí tragédie, a jejíž temná tajemství postupně vycházejí na povrch. Televize Markíza přinese od 1. září ve 20:30 hodin výjimečný dramatický seriál V zovretí (V sevření) s opravdu elitním hereckým obsazením.

Diváci se mohou těšit na poutavou kombinaci psychologického thrilleru a hluboce emocionálního rodinného dramatu, které prověří vztahy až na samotnou hranici zničení.

Novinka obsadí 12 pondělních večerů a předplatitelé streamovací služby Voyo si jednotlivé epizody budou moci vychutnat vždy v exkluzivním týdenním předstihu.

V zovretí, logo nového seriálu (foto: TV Markíza)
▲ V zovretí, logo nového seriálu (foto: TV Markíza)

Příběh začíná tragickou smrtí podnikatele Denise Rosmana (Vladimír Kobielsky), jehož tělo najdou ráno po rodinné oslavě na břehu lomu. Jeho manželka Valéria (Monika Hilmerová) - oddaná matka a silná žena - se najednou ocitá v sevření podezření, emocí a nezodpovězených otázek. Byla to nehoda nebo chladnokrevná vražda?

Silné obsazení doplňují herecká esa jako Jan Koleník, Tomáš Maštalír, Adam Bardy, Jana Kovalčiková, Bronislava Ištvánová, Simona Kollárová, Sväťo Malachovský, Zuzana Norisová či Henrieta Mičkovičová. Režie se ujali Peter Hoferica a Matúš Libovič, tvůrci několika úspěšných projektů TV Markíza.

V zovretí, na snímku M. Hilmerová (foto: TV Markíza)
▲ V zovretí, na snímku M. Hilmerová (foto: TV Markíza)

Atraktivní novinka vznikla ve spolupráci s produkční společností Film Kolektiv, která stála i za úspěšným seriálem Zrada či Voyo Originály Případ Roubal a Bora.

Seriál V zovretí je slovenskou adaptací úspěšného britského formátu Smother, který získal prestižní ocenění RTS Ireland Award za nejlepší dramatický titul. Původní verzi napsala Kate O'Riordan (Mr. Selfridge), vznikla v produkci BBC Studios a Treasure Entertainment pro irskou televizi RTÉ. Vysílala se ve třech sériích a prodaná byla se do více zemí napříč Evropou, jakož i do USA a Austrálie.

V zovretí je vůbec první adaptací seriálu Smother mimo anglicky mluvící svět. Zároveň jde již o třetí adaptovaný formát z portfolia BBC Studios, který TV Markíza přináší na své obrazovky - po úspěšných seriálech Milenky (Mistresses) a Zrada (Doctor Foster).

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink zařazuje stanici Nova Sport 6
Skylink zařazuje stanici Nova Sport 6
Nova Sport 6 zamíří na Skylink, WTA na Oneplay
Nova Sport 6 zamíří na Skylink, WTA na Oneplay
Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
V Česku může vysílat JOJ Svět, na Slovensku Prima KRIMI SK
V Česku může vysílat JOJ Svět, na Slovensku Prima KRIMI SK
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
Premier League a WTA na Voyo
Premier League a WTA na Voyo
TraLaLa - nový dětský kanál z Rumunska v DVB-T2
TraLaLa - nový dětský kanál z Rumunska v DVB-T2
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Na Oneplay startuje nová fotbalová sezona
Na Oneplay startuje nová fotbalová sezona
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců

Reklama

TV program

kanál CT1 20:15 Špunti na cestě (9/13)
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Válka Roseových
22:00 Zvony smrti
23:35 Francie, má láska
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
23:00 Farma Česko (32)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 Máme rádi Česko
23:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Dva supernosáči
22:00 Hranaři
00:00 Hudson a Rex 4 (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (7, 8)
22:00 Emmanuella (7)
23:40 Policie Delta
kanál JEDNOTKA 20:30 Milujem Slovensko
22:00 Cestou necestou
22:35 Porota
kanál DVOJKA 20:10 Pätnásť životov
21:55 Trochu inak s Adelou
22:55 Noc v archíve
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu I.
22:40 Svadobné zvony
23:40 Kameňák (7)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Náš dědek Josef
22:40 Kriminálka Kraj (9)
23:45 Kriminálka Kraj (10)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook