V zovretí od září na TV Markíza
Silný příběh o rodině, kterou rozdělí tragédie, a jejíž temná tajemství postupně vycházejí na povrch. Televize Markíza přinese od 1. září ve 20:30 hodin výjimečný dramatický seriál V zovretí (V sevření) s opravdu elitním hereckým obsazením.
Diváci se mohou těšit na poutavou kombinaci psychologického thrilleru a hluboce emocionálního rodinného dramatu, které prověří vztahy až na samotnou hranici zničení.
Novinka obsadí 12 pondělních večerů a předplatitelé streamovací služby Voyo si jednotlivé epizody budou moci vychutnat vždy v exkluzivním týdenním předstihu.
Příběh začíná tragickou smrtí podnikatele Denise Rosmana (Vladimír Kobielsky), jehož tělo najdou ráno po rodinné oslavě na břehu lomu. Jeho manželka Valéria (Monika Hilmerová) - oddaná matka a silná žena - se najednou ocitá v sevření podezření, emocí a nezodpovězených otázek. Byla to nehoda nebo chladnokrevná vražda?
Silné obsazení doplňují herecká esa jako Jan Koleník, Tomáš Maštalír, Adam Bardy, Jana Kovalčiková, Bronislava Ištvánová, Simona Kollárová, Sväťo Malachovský, Zuzana Norisová či Henrieta Mičkovičová. Režie se ujali Peter Hoferica a Matúš Libovič, tvůrci několika úspěšných projektů TV Markíza.
Atraktivní novinka vznikla ve spolupráci s produkční společností Film Kolektiv, která stála i za úspěšným seriálem Zrada či Voyo Originály Případ Roubal a Bora.
Seriál V zovretí je slovenskou adaptací úspěšného britského formátu Smother, který získal prestižní ocenění RTS Ireland Award za nejlepší dramatický titul. Původní verzi napsala Kate O'Riordan (Mr. Selfridge), vznikla v produkci BBC Studios a Treasure Entertainment pro irskou televizi RTÉ. Vysílala se ve třech sériích a prodaná byla se do více zemí napříč Evropou, jakož i do USA a Austrálie.
V zovretí je vůbec první adaptací seriálu Smother mimo anglicky mluvící svět. Zároveň jde již o třetí adaptovaný formát z portfolia BBC Studios, který TV Markíza přináší na své obrazovky - po úspěšných seriálech Milenky (Mistresses) a Zrada (Doctor Foster).