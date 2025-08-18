Quantcast
Velkolepý historický seriál Strážcovia koruny na STVR

V neděli 31.8.2025 ve 20:30 hodin odvysílá v premiéře Slovenská televizía a rozhlas (STVR) na svém prvním televizním programu první dvě části desetidílného historického seriálu Strážcovia koruny.

Každou neděli až do konce září se mohou diváci těšit na dvojdílný maratón, který je přenese do 15. století, kdy legendární vojevůdce Ján Huňady bránil Evropu před Osmanskou říší. V mezinárodním hereckém obsazení zazáří i slovenská herečka Judit Pecháček.

Strážci koruny patří k nejambicióznějším televizním projektům v Evropě: rozpočet 60 milionů eur a přes 600 herců a kaskadérů vytvořili obrazově bohaté panorama středověku. Natáčelo se na historických lokalitách v Maďarsku, Rakousku a na Balkáně, přičemž tvůrci vsadili na jedinečný princip, kdy každá postava hovoří vlastním jazykem. V originálním znění tak zaznělo v seriálu devět dobových jazyků - od maďarštiny přes latinu až po turečtinu - což mu dodává výjimečnou autenticitu.

Režii vedl oscarově nominovaný Robert Dornhelm spolu s Orsi Nagypál a Attilem Szászem, showrunnerem a hlavním scénáristou je Balázs Lengyel, který vycházel z populární románové ságy Móra Bána. V hereckém obsazení se představí mezinárodní sestava v čele s Gellértem L. Kádárem (Ján Huňady) a Franciskou Törőcsik (Mara Branković). Slovenské diváky potěší účast Judit Pecháček, která si zahrála tajemnou Aliyi Hatun, manželku sultána na osmanském dvoře.

Seriál měl světovou premiéru na jaře 2025 a zaznamenal vysokou sledovanost a chválu kritiků za výpravu a akční sekvence, které připomínají hollywoodské produkce.

zdroj: STVR

