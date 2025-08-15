Podzimní sezóna na programech STVR začíná 31. srpna

Podzimní sezóna na programech STVR začíná 31. srpnaDNES! | redakce | tisk | názory
Diváky STVR čekají v podzimní sezóně nové atraktivní novinky v podobě seriálů, dokumentů a oblíbených zábavních formátů na programech Jednotka a Dvojka. Rozšíření kontinuální zpravodajství bude na okruhu :24 a bohatá nabídka živých přenosů a magazínů na programu :Šport.
Také Slovenský rozhlas připravil pro své posluchače během podzimu bohatou nabídku ve svých programových službách, ze které si může vybrat opravdu každý. V rozhlasovém éteru se objeví řada novinek, premiér rozhlasových her, přenosů koncertů, rozhovory s inspirativními lidmi a množství informací z regionů.
Jednotka
Jednotka otevře podzimní sezónu již v neděli 31. srpna večer ve 20:30 premiérovým výpravným seriálem Strážcovia koruny (Strážci koruny). Velkolepý epický příběh hrdiny Janosa Hunyadiho, který v polovině 15. století porazil osmanskou armádu v její snaze dobýt Vatikán a ovládnout západní Evropu a Uhersko uvede Jednotka během pěti neděl vždy ve dvou částech za sebou.
Pondělní prime time bude od září patřit Evropskému kino klubu, který pravidelně od 20:30 přinese filmové premiéry, jako například nejnovější film režiséra Nicolase Vaniera Svet naruby (Svět naruby), nejnovější film režiséra Erica Besnarda Jednoduché veci (Jednoduché věci), premiéru titulu Pilot: Boj o prežitie (Pilot: Boj o přežití) či francouzskou komedii Takmer dvojčatá (Téměř dvojčata). Následovat bude publicistický pořad Reportéri (Reportéři) a nové epizody seriálu Alice Neversová ve dvou částech za sebou.
Úterní večery budou patřit kriminálním novinkám: premiérové části kriminální série Docent vystřídá premiérový seriál Gerri a na obrazovku přibudou i premiéry kriminálních seriálů - z italské produkce Vaninaa z francouzské kinematografie Sambre. Později večer se diváci mohou těšit na české kriminální série Stockholmský syndrom a Oktopus.
Ve středu večer bude na obrazovkách Jednotky pokračovat cyklus Vraždy v... s novými případy. Ve čtvrtek uvede Jednotka ve 20:30 hodin další premiéry romantických filmů ze série Lásky v...
V pátek večer ve 20:30 hodin se diváci mohou těšit na návrat oblíbené show Čo ja viem (Co já vím) v nové premiérové sérii, po které následuje i nová série pořadu Cestou necestou. Premiérové části oblíbeného gastronomického cestopisu uvede Jednotka od podzimu v nedělním podvečerním čase.
Soboty nabídnou v 11:00 hodin premiérový magazín Gastromap. Divákům přinese Jednotka i nové epizody pořadů Neposlušní a Postav dům, zasaď strom. Večerní slot od 20:30 hodin bude patřit premiérovým Záhadám těla a talkshow Neskoro večer (Pozdě večer) s Petrem Marcinem.
Během nedělních dnů se diváci na Jednotce mohou těšit na premiérové magazíny Autosalon, Slovensko v obrazech a Svět v obrazech. Nebude chybět politický diskusní pořad O 5 minut 12, publicistika v podobě pořadu Občan za dverami a jak nejlépe pracovat s financemi ozřejmí premiérové epizody pořadu Peníze. Od podzimu nabídne Jednotka premiérové části oblíbeného gastronomického cestopisu Cestou necestou vždy v neděli v 17:55 hodin. Následovat bude v 18:30 hodin nový pořad Zvuky domova, v níž diváky slovenským folklórem a zvyklostmi provedou moderátoři Bystrík a Jakub Jablonský. Nedělní prime-time o 20:30 hodin bude patřit seriálu Strážcovia koruny (Strážci koruny), který od neděle 5. října vystřídá pátá série nejočekávanější podzimní show Pečie celé Slovensko (Peče celé Slovensko).
Jednotka nezapomíná ani na dětské diváky. Sobotní rána vyplní animované pohádky Lilin ostrov pokladů, Garfield a Děti z Bullerbynu. Nebudou chybět ani nové části pořadů Co budeme dělat, Superveda a Duel junior. V neděli pohádky doplní premiérové části oblíbených pořadů Zázračný ateliér a Čekyho hudební labák.
Dvojka
Podzim na Dvojce bude ve znamení originální dokumentární tvorby. V pondělí 1.září ve 20.10 hodin uvede premiéru dokumentárního filmu Život v Karpatech: Pozim. Dokumentární událost letošního roku pokračuje již třetím filmem, tentokrát věnovaném podzimu. Právě v tomto období odhalí diváci jedinečnou, ale přesto ohroženou krásu karpatské přírody, její tajemství a úžasný ekosystém. Od 8.září budou pondělní večery v 20:10 hodin patřit soutěžní show Lov slov.
Páteční večery od 5. září ve 20:35 hodin přinesou na Dvojku adaptaci stejnojmenného románu z roku 1945 od spisovatelky Nancy Mitfordové Hľadanie lásky (Hledání lásky). Příběh se odehrává v Evropě před 2. světovou válkou a sleduje dobrodružství charismatické, nebojácné Lindy Radlettové a její nejlepší kamarádky a sestřenice Fanny Loganové. Každá z nich, pohlcená touhou po lásce a manželství, hledá ideálního životního partnera.
Sobotní dopoledne bude od 6. září vždy v 9:00 věnováno dobrodružné sérii Na žiguli do Alžírska. Extrémní podmínky, nepředvídatelné situace a humor - to vše tvoří dobrodružnou cestu na starých autech ze Slovenska až do srdce Sahary. Každý člen přináší jedinečný pohled na přežití v divočině, navigaci či opravy poruch v nejbizarnějších podmínkách. V sobotu po 22. hodině nabídne Dvojka divákům dramatickou novinku Cizí dítě. Na pozadí malebné cornwallské země dva páry zjistí, že jejich děti byly při narození omylem zaměněny v nemocnici. Čelí děsivé dilematu: mají si ponechat syny, které vychovávali a milovali, nebo si nárokovat své biologické dítě?
Nedělní večery na Dvojce budou od 7. září vždy ve 20:10 hodin patřit osmidílné sérii moje Slowensko, v níž diváci poznají autentické chutě, vůně a jemné odstíny regionů, ročních období, svátků a rodinných rituálů. Uspěchaná doba si na společnosti vybírá svou daň: stále více lidí se ale rozhodlo zpomalit a preferuje spíše lokálnost, jednoduchost a poctivost našich předků.
V neděli 14.září ve 20.35 hodin nabídne Dvojka v premiéře dokument 267.o papeži Lvu XIV., který je pro mnohé stále záhadou. Navíc od něj, jako od následníka oblíbeného Otce Františka, čekají věřící velké věci. Premiérový dokument vznikl u příležitosti 70. narozenin nového papeže a přinese dosud nepoznané informace i o jeho propojení na Slovensko.
V pondělí 15.září odvysílá Dvojka ve 20.35 hodin premiérový dokument Sedm slz o kultě Sedmibolestné. Nový dokumentární film zkoumá kořeny a význam kultu Sedmibolestné Panny Marie v kontextu východního Slovenska, celé naší země, i střední Evropy. Vliv této patronky Slovenska na život věřících odhaluje prostřednictvím historických faktů, zachovaných památek, originální autorské hudby a hraných scén, ve kterých účinkuje i herecká hvězda Jana Kolesárová.
:Sport
Sportovní vysílání STVR se během podzimu soustředí na klíčové mezinárodní akce. Už 4.září odvysílá kvalifikační zápas Slovenska proti Německu na cestě na MS 2026 ve fotbale. Divákům nabídne i další utkání: Severní Irsko - Slovensko (10. října) a odvetu Slovensko - Severní Irsko (14. listopadu).
Září bude patřit i vyvrcholení Mistrovstvím Evropy v basketbalu mužů v Rize (6. - 14. září), Mistrovství světa ve volejbalu mužů na Filipínách (12. - 29. září) a světovému šampionátu v atletice v Tokiu (13. - 21. září 2025). Kanál :Sport v září nabídne i finálový turnaj Billie Jean King Cupu žen v Šen-čeně (16. - 22.září) a Mistrovství světa v silniční cyklistice v Rwandě (21. - 28. září).
Říjen otevřou Mistrovství světa ve vodním slalomu v australském Penrithu (2. - 4. října) a STVR již tradičně odvysílá i přímý přenos z Mezinárodního maratonu míru v Košicích (5. října).
Listopad přinese finálový turnaj Davisova poháru v Bologni (18. - 23. listopadu), Mistrovství světa v házené žen v Německu a Nizozemsku (26. listopadu - 14. prosince) a také start Světového poháru v biatlonu (29. listopadu).
Prosinec se ponese ve znamení Mistrovství světa ve florbalu žen v Brně a Ostravě (6. - 14. prosince).
