Pondělí, 18. srpna 2025, svátek má Helena

28,2E: Rebrand dvou hudebních FTA programů

Provozovatel britských hudebních a zábavních televizních programů pod značkou That's TV chystá rebranding dvou svých stanic. Již ve středu 20. srpna 2025 se představí pod novými názvy a logy.

Letní stanice That's TV Summer s blížícím se koncem léta získá nový název That's Rock a zaměří se místo pohodových letních hitů na rockovou hudbu.

Změna čeká také program That's Dance. Ten se ve stejný den představí pod názvem That's Oldies. Vedle názvu a loga stanice se tedy změní i obsah. Místo videoklipů s taneční hudbou bude divákům nabízet starší hudební produkci.

Změna se týká diváků, kteří mají možnost příjmu programů z britského paprsku ale i diváků v celé Evropě. Zatímco That's Summer (od středy That's Rock) vysílá v britském svazku, program That's Dance (That's Oldies) je šířen do celé Evropy ze satelitu Astra 2G.

technické parametry - That's Summer (od středy That's Rock):

Astra 2F (28,2°E), freq. 11,344 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

technické parametry - That's Dance (That's Oldies):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,568 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

