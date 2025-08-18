Quantcast
Pondělí, 18. srpna 2025, svátek má Helena

Filmový kanál wedotv opustil Astru

Německá verze filmového kanálu wedotv movies ukončila šíření přes evropský satelitní systém Astra na pozici 19,2°E. Stanice zde vysílala volně ( FTA) v SD rozlišení.

Programový slot po stanici wedotv převzal německý teleshoppingový kanál Genius Exklusiv, který tak aktuálně na uvedené pozici vysílá ze dvou různých vysílacích transpondérů.

Důvody ukončení wedotv movies na Astře nejsou známé.

Vysílání wedotv movies je možné přijímat ze satelitu i nadále. Stanice se vysílá z kapacit operátora švýcarské platformy Kabelio. FAST kanál wedotv Movies zde vysílá spolu se sesterskými programy wedotv Sports a wedotv Big Stories. Všechny tři programy se vysílají ve vysokém rozlišení (HDTV).

Z pozice 13°E vysílá také italské verze filmového programu wedotv Movies.

bývalé technické parametry - wedotv Movies (dnes Genius Exklusiv):

• Astra (19,2°E), freq. 11,836 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

aktuální technické parametry - wedotv Movies HD, wedotv Sports HD, wedotv Big Spories HD:

• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 10,775 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

Skylink zařazuje stanici Nova Sport 6
Nova Sport 6 zamíří na Skylink, WTA na Oneplay
Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
V Česku může vysílat JOJ Svět, na Slovensku Prima KRIMI SK
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
Premier League a WTA na Voyo
Prima KRIMI SK odstartuje 1. září
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
Sweet.tv: Předplatné a set top box jako dárek
Na Oneplay startuje nová fotbalová sezona
