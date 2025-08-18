Filmový kanál wedotv opustil Astru

Filmový kanál wedotv opustil AstruDNES! | redakce | tisk | názory
Německá verze filmového kanálu wedotv movies ukončila šíření přes evropský satelitní systém Astra na pozici 19,2°E. Stanice zde vysílala volně ( FTA) v SD rozlišení.
Programový slot po stanici wedotv převzal německý teleshoppingový kanál Genius Exklusiv, který tak aktuálně na uvedené pozici vysílá ze dvou různých vysílacích transpondérů.
Důvody ukončení wedotv movies na Astře nejsou známé.
Vysílání wedotv movies je možné přijímat ze satelitu i nadále. Stanice se vysílá z kapacit operátora švýcarské platformy Kabelio. FAST kanál wedotv Movies zde vysílá spolu se sesterskými programy wedotv Sports a wedotv Big Stories. Všechny tři programy se vysílají ve vysokém rozlišení (HDTV).
Z pozice 13°E vysílá také italské verze filmového programu wedotv Movies.
bývalé technické parametry - wedotv Movies (dnes Genius Exklusiv):
• Astra (19,2°E), freq. 11,836 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA
aktuální technické parametry - wedotv Movies HD, wedotv Sports HD, wedotv Big Spories HD:
• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 10,775 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA