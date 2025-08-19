Zradená - nový turecký seriál plný emocí na TV Doma

Quantcast
Turecký megahit Zradená (Zrazená) míří na televizní obrazovky. TV Doma jej bude divákům nabízet ve dvojité dávce napětí a emocí a to každý večer.

Televize Doma přináší další velkou seriálovou lahůdku z Turecka. Rodinný dramatický hit Zrazená odstartuje již v úterý 26. srpna a diváci se mohou vždy od pondělí do pátku v 19:00 hodin těšit hned na dvě části za sebou.

▲ Turecký seriál Zradená brzy na TV Doma (foto: TV Markíza)

V hlavních rolích se představí hvězdy turecké televizní tvorby - Cansu Dere (Síla, Matky a dcery, Sultán) jako Asya a Caner Cindoruk (Síla ženy) jako Volkan. Ve slovenském znění jim hlasy propůjčili skvělí dabingoví herci Petra Vajdová a Peter Krajčovič.

Příběh seriálu Zradená bude slovenským divákům důvěrně znám. Televize Markíza minulý rok uvedla vlastní úspěšnou adaptaci britského originálu Doktorka Fosterová (Doctor Foster) pod názvem Zrada - s Klárou Issovou a Milanem Ondríkem v hlavních rolích.

Všechny verze vycházejí ze stejné základní dějové linie - manželské nevěry a zrady. Hlavní hrdinka je lékařka, která se po šokujícím zjištění rozhodne jednat. Na rozdíl od slovenské 10dílné adaptace však turecká verze na ploše až 149 částí věnuje více prostoru i vedlejším postavám - od přátel manžela a podvedené ženy až po rodinu Volkanovy milenky Derin.

Seriál Zradená (v originále Sadakatsiz) se stal mezinárodním hitem a dobyl obrazovky od USA až po Španělsko. Cansu Dere si za svůj herecký výkon odnesla prestižní ocenění Turecko-španělské průmyslové a obchodní komory (CCHT) v Madridu.

zdroj: Markíza

