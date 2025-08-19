Hokejista roku 2025 na JOJ Šport

Hokejista roku 2025 na JOJ ŠportDNES! | redakce | tisk | názory
Ve středu 20. srpna 2025 ve 20:15 hodin odvysílá slovenská sportovní televize JOJ Šport přímý přenos slavnostního galavečera Hokejista roku 2025.
Přímý přenos přinese vyhodnocení prestižní ankety, během které se fanoušci dozvědí, kdo se stane nejlepším slovenským hokejistou roku. Programem diváky provedou Vlado „Láďo“ Varecha a Rasťo Konečný.
Loni se stal Hokejistou roku 2024 Juraj Slafkovský, který získal svůj druhý triumf v této anketě. Kromě hlavní kategorie ovládl také ocenění pro nejlepšího útočníka a nejlepšího hráče do 20 let. Na druhém místě skončil Martin Pospíšil a třetí byl Libor Hudáček. Slafkovský vyhrál už v roce 2022, kdy se zapsal do historie jako jeden z hlavních hrdinů bronzového úspěchu na ZOH v Pekingu.
Součástí letošního galavečera bude i mimořádný okamžik - uvedení Zdena Cháry jako 39. člena do Síně slávy slovenského hokeje. Legendární obránce se tak během jednoho roku zapíše hned do tří nejprestižnějších síní slávy. V květnu ho přijala Mezinárodní hokejová federace (IIHF), na podzim vstoupí do Síně slávy NHL a už během galavečera Hokejista roku se stane členem slovenské Síně slávy.
zdroj: JOJ