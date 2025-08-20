Česká televize zve na den otevřených dveří

Česká televize zve na den otevřených dveříDNES! | redakce | tisk | názory
Už v sobotu 30. srpna se všem divákům a příznivcům České televize otevřou studia v Praze, Brně a Ostravě. Den otevřených dveří začne v 9:00 hodin a nabídne jedinečnou možnost projít si zákulisí televize, kde vznikají oblíbené pořady pro děti i dospělé, setkat se s moderátory, herci, tvářemi zpravodajství či sportovními komentátory a užít si celodenní doprovodný program.
Česká televize je místem, kde se už více než sedm desetiletí tvoří příběhy pro všechny generace. Jako veřejnoprávní instituce jsme tu pro každého diváka, ať už hledá zábavu, inspiraci, poučení, kvalitní zpravodajství, sportovní či kulturní zážitky, nebo bezpečný prostor pro děti. Den otevřených dveří je jedinečnou příležitostí nahlédnout do televizní kuchyně a projít se po místech, kde vznikají oblíbené pořady,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
V Praze na návštěvníky čekají tři prohlídkové trasy a jedna speciální bezbariérová. Modrá trasa přiblíží přenosovou a osvětlovací techniku, zájemce zavede k televizním policejním vozům, do zámečnické a truhlářské dílny i hudebního studia. Nechybí prohlídka studií k pořadům Herbář, Elin supertajný deník či Studio Kamarád. Děti i dospělí se mohou vyfotit v Kouzelné školce, prohlédnout si chystanou vánoční kampaň České televize, výstavu kostýmů z pohádky Záhada strašidelného zámku nebo StarDance a dekorace z filmu Smetana. Připravená je také ukázka práce zbrojířů.
Červená trasa zavede návštěvníky do zákulisí StarDance, Peče celá země nebo Sama doma. Čeká na ně tržiště a posed z pohádky Ke všem čertům, maskérna a kostymérna, možnost nahlédnout do režie studií KH1 a KH2 nebo si vyzkoušet kamerový jeřáb. K vidění bude i výstava historické televizní techniky, studio Otázek Václava Moravce, Artzóna, model Kavčích hor a expozice talkshow Všechnopárty a Výborná SHOW nebo dekorace Studia Kamarád či Kouzelné školky.
Samostatná trasa na zpravodajství ukáže Studio 6, dekorace Zpráviček, kostýmy Událostí i zpravodajský velín, kde se připravuje kontinuální zpravodajství. Vzhledem k přípravě hlavní zpravodajské relace Události končí vstupy do této trasy již v 15 hodin.
Pro návštěvníky, kteří potřebují bezbariérový přístup, je připravena speciální trasa zahrnující expozici k pohádce Ke všem čertům, přenosovou a osvětlovací techniku, policejní vozy, Artzónu, Otázky Václava Moravce, Elin supertajný deník a výstavu kostýmů. A pro milovníky historie je také v nabídce prohlídka Spisového archivu a fototéky.
Kromě prohlídek nabídne Česká televize i bohatý venkovní program na hlavním pódiu. Dopoledne se představí Hýbánky, show Agent v kapse, koncert kapely Bombarďák a taneční škola s Adrianou Maškovou a Jakubem Mazůchem. Odpoledne diváci zažijí Písničkohraní s Majdou Reifovou a Petrem Vackem, rozhovor s tvůrci Toulavé kamery, vědecké pokusy Vladimíra Kořena ze Zázraků přírody, soutěž Večerníčka nebo se budou moci potkat s Jiřinou Bohdalovou a Josefem Dvořákem. Odpolední program završí od 17 hodin koncert kapely O5 a Radeček.
zdroj: ČT