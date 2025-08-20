TELEKO s novým DAB vysílačem Třebíč - Čechtín

TELEKO s novým DAB vysílačem Třebíč - ČechtínDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost TELEKO rozšířila pokrytí území digitálním rozhlasovým vysíláním ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting). Do provozu uvedla nový vysílač Třebíč - Čechtín.
Nejsilnější DAB vysílač sítě TELEKO DAB1 v lokalitě Třebíč - Čechtín byl uveden do provozu na kanálu (bloku) 10D. Vyzářeným výkonem vysílače 10 kW se zlepší pokrytí Vysočiny.
V síti TELEKO DAB1 najdou posluchači programy Rádio Proglas, Radio 7, Rádio ZUN a DAB Top 40.