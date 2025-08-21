Quantcast
STVR natáčí seriál Vraždy v dolinách

Padla první klapka nového třináctidílného kriminálního seriálu Slovenské televize a rozhlasu (STVR) a společnosti Dayhey s názvem Vraždy v dolinách.

Původní dramatický seriál z pera scénáristy Martina Jaroše a pod režijní taktovkou Braňa Mišíka přenese diváky do malebného, ale zároveň nebezpečného prostředí Liptova. Idylické tatranské doliny se zde mění na scénu osobních dramat a zločinů, které odhaluje trojice vyšetřovatelů.

Natáčení seriálu Vraždy v dolinách. Na snímku Ján Dobrík a Martin Nahálka (foto: STVR, Mayo Hirc)
Seriál se odehrává v turisticky atraktivním regionu, kde za malebnou horskou kulisou dřímou staré hříchy, komplikované mezilidské vztahy a napjaté sousedské vazby. Děj propojuje současnost s minulostí osmdesátých let a přináší témata, která mají nejen dramatický, ale i společenský přesah - od zneužívání důvěřivosti seniorů až po otázky morálky a spravedlnosti.

Natáčet se bude v Nízkých Tatrách a v Bratislavě a jejím okolí.

Těší mě, že STVR přichází s originálním seriálem, který spojuje atraktivní prostředí, napínavé zápletky, silné postavy a společensky důležitá témata. Věřím, že nový kriminální seriál STVR bude mít u diváků úspěch,“ uvedla generální ředitelka STVR Martina Flašíková.

Diváci se mohou těšit také na silné herecké obsazení. Hlavní postavu kapitána Petra Kapika ztvární Ján Dobrík. Kapik je charismatický a ostřílený vyšetřovatel, oddaný práci, který se však v osobním životě nevyhne emocionálním dilematům. Jeho kolegu a zároveň osobnostní protipól, kapitána Michala Babiaka, hraje Martin Nahálka. Pragmatický kriminalista se sklonem k hedonismu dokáže používat zdravý selský rozum všude tam, kde selhávají klasické metody vyšetřování. Třetí posilou vyšetřovacího týmu je Alžběta Krivošová, přezdívaná Bety, v podání Kristýny Spáčové. Mladá a energická kriminalistka se v týmu prezentuje intuicí, ženským nadhledem i výraznými charakterovými rysy, jakými jsou spolehlivost, zásadovost a rozvážnost. Společně tvoří trojici, která řeší nejtěžší případy regionu, a zároveň odhaluje vlastní tajemství.

STVR připravuje premiéru seriálu Vraždy v dolinách na podzim 2026.

zdroj: STVR

