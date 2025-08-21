Dyn Sport Mix - brzy nový FTA kanál na Astře

Dyn Sport Mix - brzy nový FTA kanál na AstřeDNES! | redakce | tisk | názory
V nejbližší době bude spuštěn nový sportovní kanál německé streamovací služby Dyn. Nový projekt bude vysílat ze satelitu Astra na pozici 19,2°E a přinášet klíčové události, na které má Dyn vysílací práva. Klasický lineární kanál Dyn Sport Mix bude mít premiéru v nové sportovní sezóně.
Vysílání Dyn Sport Mix nabídne sestřihy, záznamy a některé živé zápasy. Kanál bude dostupný prostřednictvím platforem Joyn, Pluto TV, Prime Video a Waipu. Aby Dyn dosáhl co nejširšího technického dosahu, rozhodl se svůj program šířit také prostřednictvím satelitu Astra. Vysílání má být spuštěno již brzy.
"
Chceme zvýšit zájem a dosah o naše sporty. Od spuštění kanálu před dvěma lety neustále zvažujeme, jak maximalizovat přístup ke sportovnímu vysílání od Dynu. Tento volně dostupný kanál nás v dosažení tohoto cíle podporuje. Umožňuje také sportovním fanouškům, kteří se dříve s našimi sporty setkali jen málo, bezproblémový přístup k naší rozsáhlé nabídce. Proto je pro nás klíčové, aby obsah zde prezentovaný splňoval standardy kvality Dyn a abychom poskytovali bohatou redakční nabídku," uvedl Andreas Heyden, generální ředitel společnosti Dyn.
Potenciální partneři vyjádřili velmi pozitivní zpětnou vazbu na plánovaný lineární kanál, což provozovateli umožnilo rychle dokončit důležité možnosti spolupráce.
Dyn Sport Mix bude kombinovat vysoce kvalitní živý obsah s inovativními reklamními formáty a vytvoří tak solidní prostředí pro společnosti, které se snaží prosadit ve sportu.
Plánované přímé přenosy na Dyn Sport Mix:
28. srpna 2025, 19:00: Bundesliga stolního tenisu (TTF Liebherr Ochsenhausen - BV Borussia Dortmund)
30. srpna 2025, 19:30: Bundesliga házené (HC Elbflorenz Dresden - SG BBM Bietigheim)
31. srpna 2025, 15:00: Bundesliga házené (Füchse Berlín - Bergischer HC)
3. září 2025, 20:00: Bundesliga házené (HSV Hamburk - TSV Hannover-Burgdorf)
5. září, 20:00 18:30: Bundesliga stolního tenisu (Borussia Düsseldorf - SV Werder Brémy)
Potvrzeny jsou také živé zápasy stolního tenisu, ledního hokeje a basketbalu. První zápas Dyn Sport Mix se odehraje v basketbalové Bundeslize mezi Ratiopharm Ulm a Niners Chemnitz (28. září 2025, 16:30).
Technické parametry Dyn Sport Mix budou oznámeny později.
zdroj: satkurier.pl