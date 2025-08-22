RTI cz přeladila DAB vysílače v Karlovarském kraji

RTI cz přeladila DAB vysílače v Karlovarském krajiDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost RTI cz ve čtvrtek 21. srpna 2025 provedla zásadní změnu v distribuci svých programů v DAB multiplexu na území Karlovarského kraje. Všechny vysílače v tomto regionu přeladila na novou frekvenci.
Změna vysílacího kmitočtu se týká vysílačů Jáchymov - Klínovec, Karlovy Vary, Mariánské Lázně - Dyleň a Toužim - Třebouňský vrch. Tyto vysílače byly přeladěny z původního kanálu (bloku) 9B na kanál 9D. Pro poslech DAB muxu RTI cz je nutné provést nové vyhledávání.
Pravděpodobným důvodem přeladění vysílačů je vzájemné rušení signálů DAB sítí ve sousedními regiony.
Plzeňská společnost RTI cz v nedávné aukci kmitočtů získala sadu frekvencí pro celoplošnou vysílací síť C. Pro střední Čechy kanál 8C a pro zbývající regiony České republiky 9B a 9D. S tím, že může v jednotlivých regionech využívat vždy jeden kanál (9B nebo 9D). Prakticky to znamená, že RTI cz může (krom Středních Čech) používat jeden z těchto dvou kanálů nebo je kombinovat. Druhá varianta umožňuje šířit v některých regionech jiný program ale také i jinou (regionální) reklamu.