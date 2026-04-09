Pokuta tisíc eur TV JOJ za film s českým dabingem
Provozovatel slovenské komerční televize JOJ, společnost MAC TV s.r.o., dostal pokutu za odvysílání filmu s českým dabingem. Tamní regulátor médií Rada pro mediální služby (RpMS) zjistil, že TV JOJ odvysílala film "Mačacia duša" v češtině.
Podle monitoringu RpMS byl uvedený titul na TV JOJ odvysílán dne 21.9.2025 v 8:49 hodin.
RpMS konstatovala, že TV JOJ odvysíláním filmu "Mačacia duša" s českým dabingem došlo „k nezabezpečení používání státního jazyka ve vysílání v souladu se zákonem o státním jazyku Slovenské republiky“.
Regulátor proto provozovateli stanice uložil sankci - pokutu ve výši 1 tisíc eur (tj. cca 24.500 Kč).
Společnost MAC TV k tomu RpMS uvedla, že odvysílání uvedeného titul s českým dabingem bylo způsobené technickou chybou. "
V důsledku které se v souboru označeném jako slovenský dabing v systému nacházel nesprávně český dabing," uvedl broadcaster k uvedené situaci. Provozovatel již po zahájení vysílání filmu neuměl vzniklou chybu ovlivnit a napravit. A do budoucna přijal všechna potřebná opatření, aby se podobná chyba v budoucnu již neopakovala. Provozovatel TV JOJ požádal, aby RpMS předmětné řízení zastavila.
RpMS připomněla, že zahraniční filmy s českým dabingem je možné vysílat jen u titulů, které byly vyrobeny před 31.12.2007. Uvedený titul měl na Slovensku premiéru dne 8.8.2024.
Pokutu za český dabing u novějších titulů neuděluje RpMS automaticky. Pokud se jedná o první porušení zákona, uloží sankci - upozornění na porušení zákona. V případě, že se jedná o opakovaný problém, regulátor zjišťuje, zda od posledního stejného prohřešku uplynuly alespoň tři roky. RpMS ze svých záznamů zjistila, že JOJ PLUS, jiný program téhož provozovatele, odvysílal film "Merkúr" s českým dabingem 27.10.2023. Proto regulátor rozhodl o udělení pokuty, která se mohla pohybovat v rozmezí od 150 do 6.500 eur.