Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 9. dubna 2026, svátek má Dušan

Pokuta tisíc eur TV JOJ za film s českým dabingem

DNES! | redakce | tisk | názory

Provozovatel slovenské komerční televize JOJ, společnost MAC TV s.r.o., dostal pokutu za odvysílání filmu s českým dabingem. Tamní regulátor médií Rada pro mediální služby (RpMS) zjistil, že TV JOJ odvysílala film "Mačacia duša" v češtině.

Podle monitoringu RpMS byl uvedený titul na TV JOJ odvysílán dne 21.9.2025 v 8:49 hodin.

RpMS konstatovala, že TV JOJ odvysíláním filmu "Mačacia duša" s českým dabingem došlo „k nezabezpečení používání státního jazyka ve vysílání v souladu se zákonem o státním jazyku Slovenské republiky“.

Regulátor proto provozovateli stanice uložil sankci - pokutu ve výši 1 tisíc eur (tj. cca 24.500 Kč).

Společnost MAC TV k tomu RpMS uvedla, že odvysílání uvedeného titul s českým dabingem bylo způsobené technickou chybou. "V důsledku které se v souboru označeném jako slovenský dabing v systému nacházel nesprávně český dabing," uvedl broadcaster k uvedené situaci. Provozovatel již po zahájení vysílání filmu neuměl vzniklou chybu ovlivnit a napravit. A do budoucna přijal všechna potřebná opatření, aby se podobná chyba v budoucnu již neopakovala. Provozovatel TV JOJ požádal, aby RpMS předmětné řízení zastavila.

RpMS připomněla, že zahraniční filmy s českým dabingem je možné vysílat jen u titulů, které byly vyrobeny před 31.12.2007. Uvedený titul měl na Slovensku premiéru dne 8.8.2024.

Pokutu za český dabing u novějších titulů neuděluje RpMS automaticky. Pokud se jedná o první porušení zákona, uloží sankci - upozornění na porušení zákona. V případě, že se jedná o opakovaný problém, regulátor zjišťuje, zda od posledního stejného prohřešku uplynuly alespoň tři roky. RpMS ze svých záznamů zjistila, že JOJ PLUS, jiný program téhož provozovatele, odvysílal film "Merkúr" s českým dabingem 27.10.2023. Proto regulátor rozhodl o udělení pokuty, která se mohla pohybovat v rozmezí od 150 do 6.500 eur.

názory čtenářů




Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Magnesia Litera 2026
20:10 Inspektorka Candice Renoirová VI
21:00 Gejzír
kanál CT2 20:00 Modrá krev
21:00 Skryté skvosty III (3/10)
21:25 Naše lázně - Karlovy Vary (10/10)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry
21:40 Survivor Česko & Slovensko V (21)
23:00 Kriminálka Vegas II (11)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (58)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Adéla ještě nevečeřela
22:30 Kriminálka Staré Město 2 (2)
23:40 Profesionálové 3 (11)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Cyranův poloostrov (13, 14)
22:20 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Rosamunde Pilcherová: Láska na titulke
22:00 Komisár Montalbano
23:42 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Špión v tvojom mobile
22:05 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (2)
22:00 Rodinné prípady
22:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Velitel (3)
21:55 Velitel (4)
23:30 Medicopter 117 (48)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook