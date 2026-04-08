COLOR DAB multiplex opustilo ZUN Rádio

COLOR DAB multiplex opustilo ZUN RádioDNES!
Programová nabídka digitálního pozemního rozhlasového multiplexu ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting) COLOR DAB, společnosti JOE Media se změnila.
V multiplexu COLOR DAB skončila hudební stanice pro mladé ZUN Rádio. Ta se o den dříve objevila v regionálních DAB multiplexech R2, R9, R17, R22 a R26, které provozuje společnost Broadcast Services.
ZUN Rádio je zaměřeno na posluchače, kteří vyhledávají tradiční elektronickou hudbu a kvalitní house music.
Vedle DAB multiplexů Broadcast Services je ZUN Rádio také šířeno v sítích Teleko a Fiera Touch.