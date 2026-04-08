Nový test TV kanál na kapacitě M7 Group na Thoru
Na kapacitě lucemburské mediální skupiny M7 Group se na družici Thor objevila dvojice testovacích televizních pozic, které budou sloužit k distribuci jednoho programu.
Na kmitočtu 11,957 GHz se objevil kanál dočasně pojmenovaný jako "Test", včetně virtuální programové pozice "Test.", která patří témuž testovanému programu. Vysílání těchto pozic je řádně kryptováno systémy Irdeto (CAID 0653, 0D97) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 1815, 181D), resp. Nagra MA (CAID 1807, 1871, 1879).
Na testovací pozici se vysílá program v MPEG-2 v SD rozlišení, patrně pro potřeby maďarského trhu. Program se totiž vysílá s maďarskou a anglickou audio stopou.
technické parametry - "Test", "Test.":
• Thor (0,8°W), freq. 11,957 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK, CA Nagra MA + Irdeto + Conax