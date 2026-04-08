CNBC Europe skončil v paketu freeSAT
Evropská mutace ekonomicko-byznysového kanálu CNBC skončila v multiplexu lucemburského operátora M7 Group, provozovatele česko-slovenské satelitní platformy freeSAT.
Stanice CNBC Europe byla šířena přes satelit Thor v rámci DVB-S2 multiplexu. Vysílání bylo zakódováno a dostupné výhradně pro abonenty zmíněné platformy.
CNBC Europe vysílá v anglickém jazyce. Stanici lze volně ( FTA) přijímat ze satelitu Astra (19,2°E) či Eutelsat Hot Bird (13°E).
Uvolněná kapacita po CNBC Europe bude využita pro distribuci jiných programů.
bývalé technické parametry - CNBC Europe (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Thor (0,8°W), freq. 12,149 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA + Irdeto + Conax