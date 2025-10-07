Quantcast
freeSAT ukončil šíření Fashion TV

Z nabídky česko-slovenské satelitní platformy freeSAT, operátora M7 Group, člena CANAL+, byla vyřazena mezinárodní verze francouzského módního kanálu Fashion TV. Konec souvisí s ukončení distribuce programu.

Fashion TV původně vysílal přes řadu satelitních systémů jako FTA kanál, včetně evropské pozice 13°E, kde byl šířen v UHD/4K, HD a SD rozlišení. Začátkem měsíce zde skončila SD modulace.

Vedle platformy freeSAT skončil Fashion TV také v sesterských platformách Direct One a Focus Sat.

bývalé technické parametry - Fashion TV (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Thor (0,8°W), freq. 12,149 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto + Conax

Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Pět nových licencí pro DAB vysílání
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Titanic: Příběh objevení legendárního vraku na Viasat History
Antik Sat přidává do nabídky JOJ Svet HD
