freeSAT ukončil šíření Fashion TV

freeSAT ukončil šíření Fashion TVDNES! | redakce | tisk | názory
Z nabídky česko-slovenské satelitní platformy freeSAT, operátora M7 Group, člena CANAL+, byla vyřazena mezinárodní verze francouzského módního kanálu Fashion TV. Konec souvisí s ukončení distribuce programu.
Fashion TV původně vysílal přes řadu satelitních systémů jako FTA kanál, včetně evropské pozice 13°E, kde byl šířen v UHD/4K, HD a SD rozlišení. Začátkem měsíce zde skončila SD modulace.
Vedle platformy freeSAT skončil Fashion TV také v sesterských platformách Direct One a Focus Sat.
bývalé technické parametry - Fashion TV (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Thor (0,8°W), freq. 12,149 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto + Conax