Listopad na kanálech Viasatu: Vražda na malém městě či Hrdinové East Harbour

Listopad na kanálech Viasatu: Vražda na malém městě či Hrdinové East HarbourDNES! | redakce | tisk | názory
Listopad přinese silné příběhy, dramatické osudy i pohledy do světů, kde odvaha, napětí a emoce hrají hlavní roli. Vrátíme se do malého města, kde se zkušený detektiv snaží udržet rovnováhu mezi osobním životem a povinností, zatímco nové tváře i nečekané konflikty mění jeho každodenní realitu.
Nahlédneme do temných koutů lidské mysli a poznáme skutečné příběhy, v nichž se rodinné pouto stalo zárodkem zla. Odhalíme i skrytou stránku jedné z nejvlivnějších civilizací dějin - místa, kde se moudrost a filozofie střetávají s otroctvím a násilím. Čekají nás také inspirativní momenty ze života odvážných lidí, kteří v mrazivých podmínkách pečují o zraněná zvířata, a dramatické výpravy za hrdiny, kteří se každý den perou s nevyzpytatelnými silami moře i počasí.
Na Epic Drama se vrátíme do malého města, kde detektiv Karl Alberg už v Gibsonsu zakořenil, ale rozpor mezi jeho osobním životem a rolí policejního náčelníka nikdy nebyl větší. Do jeho vztahu s Cassandrou i městské politiky silně zasahuje starostka Christie Holmanová a její střety s Cassandrou Lee ohledně protikladných vizí pro místní komunitu jsou často už za hranicí. Na oddělení přivítá Alberg novou posilu, desátnici Lailu Jacksonovou, nadanou chráněnku z dob, kdy působil v Minneapolis. Jak na malý policejní sbor rostou nároky, musí Alberg vyvažovat různé tlaky spojené s vedením přetíženého týmu a neméně delikátní úlohu udržet svůj rodinný život v rovnováze.
Vražda na malém městě, od pondělí 20. listopadu od pondelí do pátku od ve 20:00 hodin.
Na Viasat True Crime se podíváme podrobně na znepokojivé skutečné příběhy skutečně nebezpečných sourozenců všech dob. Seriál na základě exkluzivních rozhovorů a přímých svědectví prozkoumá myšlení, výchovu a motivy sourozenců, kteří se dopustili vraždy. Každá epizoda představí jinou skupinu sourozenců a brutální zločiny, které spáchali. Zároveň nabídne vhled do jejich vražedného chování.
Vraždící sourozenci, od pondělí 3. listopadu od pondelí do pátku od pondělí ve 21:00 hodin.
Na Viasat History odhalíme temný příběh civilizace, která je považována za kolébku naší kultury. Když pomyslíme na starověké Řecko, vybaví se nám moudrost, filozofie a demokracie. Ale za touto slavnou fasádou se skrývala společnost založená na otroctví a násilí, která uctívala excentrické bohy. Postupně odkryjeme světlé i temné stránky starověkého Řecka, od jeho počátků až po helénismus.
Starověké Řecko: Temné kroniky, každý čtvrtek od 6. listopadu ve 21:00 hodin.
Jeden den zachraňují ledního medvěda v divočině, druhý den ošetřují polární lišku v nemocnici. Na Viasat Nature se podíváme na práci týmu veterinářů Arctic Vets, který udělá vše, co je v jeho silách, aby zachránil životy nemocných a zraněných arktických živočichů, jednoho pozoruhodného pacienta vedle druhého. Díky neuvěřitelnému přístupu a týmu úžasných veterinářů je tato objevná série plná dramatických a dojemných příběhů, protože tito speciální veterináři nám umožní podívat se zblízka na nejúžasnější tvory přírody. A to vše navíc na pozadí dechberoucí krásy kanadské Arktidy.
Veterináři z Arktidy, od pondělí 3. listopadu každé pondělí až pátek od pondělí vždy v 19:50.
Naši námořníci se vrací na Viasat Explore ve třetí sérii, v níž navštívíme různé týmy a posádky v St. John's na Newfoundlandu. V přístavech je rušno a všichni jsou v plné pohotovosti. Na souši i na moři panuje chaos, když se obrovská loď s miliónovým nákladem připravuje na vyplutí. Nováčci mezi jeřábníky řeší nebezpečnou vykládku. A zkušení kapitáni se před koncem sezóny snaží o poslední úlovky. Tento seriál zachycuje neúprosný boj mezi lidmi a přírodou, od hurikánů v Atlantiku po nečekaný led z moře, který ochromí přístavy.
Hrdinové East Harbour, od 26. listopadu každou středu ve 20:00 hodin.
zdroj: Viasat