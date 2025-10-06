Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 6. října 2025, svátek má Hanuš

Od Tatier k Bruselu na TN live SK

DNES! | redakce | tisk | názory

Na slovenské zpravodajské online platformě TN live si v diváci i v říjnu budou moci prohlédnout nové epizody relace Od Tatier k Bruselu, kterou moderuje Martin Prôčka.

Pořad přinese opět rozhovory s europoslanci, aby divákům zprostředkoval jasný a komplexní obraz o dění v Evropské unii.

Od Tatier k Bruselu (foto: TV Markíza)
▲ Od Tatier k Bruselu (foto: TV Markíza)

Relace Od Tatier k Bruselu reaguje na rostoucí potřebu vysvětlovat, proč rozhodnutí přijatá v Bruselu nelze oddělit od reality na Slovensku. Diskuse s europoslanci přinášejí nejen politická stanoviska, ale objasňují i důsledky, které vyplývají z jejich rozhodnutí - od bezpečnostních otázek přes ekonomiku až po každodenní fungování společnosti. Pořad otevírá témata, která by mohla zůstat vnímána jako vzdálená nebo komplikované a přibližuje je divákům jasně, srozumitelně a v kontextu domácích souvislostí. Stává se tak užitečným průvodcem ve spleti evropské politiky.

Již v úterý 7. října v 18:00 hodin. si diváci TN live budou moci prohlédnout diskusi s poslanci Evropského parlamentu Ludvíkem Ódorem, Veronikou Cifrovou Ostřihoňovou, Monikou Beňovou a Erikem Kaliňákem. Diskutovat budou o aktuálních tématech evropské i domácí politiky - od summitu v Kodani, kde se rozhodovalo o dalších obranných projektech a půjčce pro Ukrajinu, přes připravovaný 19. balík sankcí vůči Rusku, výsledky voleb v České republice, až po novelu slovenské ústavy.

Od Tatier k Bruselu přinese TN live SK každé úterý od 18:00 hodin. do 18:30 hodin.

zdroj: Markíza

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Pět nových licencí pro DAB vysílání
Pět nových licencí pro DAB vysílání
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
Titanic: Příběh objevení legendárního vraku na Viasat History
Titanic: Příběh objevení legendárního vraku na Viasat History
První vánoční kanál je tady: Great! Christmas
První vánoční kanál je tady: Great! Christmas
Nová série dokumentů z českých věznic na prima+
Nová série dokumentů z českých věznic na prima+

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 OKTOPUS 2 (5/12)
21:10 Reportéři ČT
21:55 Fenomén doby
kanál CT2 20:00 Čtyři sluhové a čtyři mušketýři
21:55 Lepší je být bohatý a zdravý než chudý a nemocný
23:40 Královny, které změnily svět
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Kriminálka Anděl VII (7)
21:40 Specialisté (107)
kanál PRIMA 20:15 Ostrov
22:25 Bez lítosti 2 (6)
23:25 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Hrabě Monte Christo (1)
22:15 Zlaté dítě
00:05 JAG 4 (20)
kanál BARRANDOV 20:05 Vít Olmer: Den s Jitkou Zelenkovou
20:50 Talkshow Tomáše Magnuska
22:00 Proměny Tomáše Arsova
kanál JEDNOTKA 20:30 Hod kockou
22:00 Reportéri
22:30 Alice Neversová
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Ako sa rodila Zem
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 V zovretí (6)
21:50 Farma XVII.
23:05 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (16)
22:00 Sedmého dne večer
00:05 Klaun (17)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook