Od Tatier k Bruselu na TN live SK

Od Tatier k Bruselu na TN live SKDNES!
Na slovenské zpravodajské online platformě TN live si v diváci i v říjnu budou moci prohlédnout nové epizody relace Od Tatier k Bruselu, kterou moderuje Martin Prôčka.
Pořad přinese opět rozhovory s europoslanci, aby divákům zprostředkoval jasný a komplexní obraz o dění v Evropské unii.
Relace Od Tatier k Bruselu reaguje na rostoucí potřebu vysvětlovat, proč rozhodnutí přijatá v Bruselu nelze oddělit od reality na Slovensku. Diskuse s europoslanci přinášejí nejen politická stanoviska, ale objasňují i důsledky, které vyplývají z jejich rozhodnutí - od bezpečnostních otázek přes ekonomiku až po každodenní fungování společnosti. Pořad otevírá témata, která by mohla zůstat vnímána jako vzdálená nebo komplikované a přibližuje je divákům jasně, srozumitelně a v kontextu domácích souvislostí. Stává se tak užitečným průvodcem ve spleti evropské politiky.
Již v úterý 7. října v 18:00 hodin. si diváci TN live budou moci prohlédnout diskusi s poslanci Evropského parlamentu Ludvíkem Ódorem, Veronikou Cifrovou Ostřihoňovou, Monikou Beňovou a Erikem Kaliňákem. Diskutovat budou o aktuálních tématech evropské i domácí politiky - od summitu v Kodani, kde se rozhodovalo o dalších obranných projektech a půjčce pro Ukrajinu, přes připravovaný 19. balík sankcí vůči Rusku, výsledky voleb v České republice, až po novelu slovenské ústavy.
Od Tatier k Bruselu přinese TN live SK každé úterý od 18:00 hodin. do 18:30 hodin.
zdroj: Markíza