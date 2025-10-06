Itálie: Konec Warner TV, start Discovery Channel

Itálie: Konec Warner TV, start Discovery ChannelDNES! | redakce | tisk | názory
Na italském televizním trhu došlo k další poměrně významné změně. Mediální skupina Warner Bros. Discovery na tomto trhu ukončila provoz svého zábavního kanálu Warner TV. Místo něj mohou diváci opět sledovat Discovery Channel.
Stanice Warner TV divákům nabízela divákům seriály a filmy. Program Discovery Channel se věnuje výhradně dokumentárním filmům.
Konec italské Warner TV a start Discovery Channel se týká všech distribučních televizních platforem v Itálii. Díky tomu se Discovery Channel stal bezplatným programem, který je dostupný tamním divákům na klasickou pozemní anténu bez jakýchkoliv poplatků.
Změna souvisí s neprodloužením smlouvy WBD s operátorem placené televize Sky Italia na distribuci programů skupiny WBD. Italská Sky tím přišla jak o placený program Discovery Channel, sportovní stanice Eurosport, tak i o všechny bezplatné stanice, které WBD v Itálii provozuje (NOVE, Real Time, DMAX, Food Network, Giallo, MotorTrend, HGTV - Home & Garden TV, K2 a Frisbee). Po několika měsících se Discovery Channel tak vrátil na italský trh. Tentokrát už jako volně šířený program.
Italská verze Discovery Channel je vedle DTT (digitální terestrická televize) dostupná také pro zákazníky DTH (satelitní televize) v rámci bezplatné služby TivúSat. Pro příjem je zapotřebí přístupová karta / modul. Zcela volné ( FTA) vysílání italské mutace Discovery Channel je dostupné na distribučním satelitu Eutelsat 9B (9°E) v režimu multistream.
technické parametry - Discovery Channel Italia HD:
• Eutelsat 9B (9°E), freq. 12,341 GHz, pol. V, SR 31400, FEC 2/3, DVB-S2/16APSK, multistream, stream 33, FTA
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,258 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8APSK, CA Nagra MA (TivúSat)