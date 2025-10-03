Rumunský doku film TATA má premiéru na HBO Max

Rumunský doku film TATA má premiéru na HBO MaxDNES! | redakce | tisk | názory
Rumunský dokumentární film „TATA“ v režii Liny Vdovîi a Radu Ciorniciuca má premiéru na HBO Max dnes, 3. října. Film měl světovou premiéru v roce 2024 na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu (TIFF) v Kanadě.
„TATA“ vypráví příběh Liny, novinářky z Moldavské republiky, která obdrží znepokojivou videozprávu od svého otce, který pracuje v Itálii. Ve zprávě ukazuje své dceři modřiny na pažích, které mu způsobil jeho zaměstnavatel. Tento moment je začátkem bolestivé cesty, jejímž cílem je odhalit týrání, kterému byl její otec vystaven. Lina přitom odhaluje opakující se vzorec domácího násilí a generačního utrpení.
Dokument natočený v Itálii, Moldavsku a Rumunsku je silným a emotivním příběhem o boji dcery za prolomení začarovaného kruhu domácího násilí a uzdravení generačního traumatu - nejen pro sebe a budoucí generace, ale také pro samotnou osobu, která jí kdysi ublížila.
Film „TATA“ zahájil svou festivalovou pouť v roce 2024 na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu, kde byl jediným rumunským dokumentem v programu. Od té doby byl promítán na více než 25 národních a mezinárodních festivalech a získal sedm ocenění, mimo jiné na filmovém festivalu v Krakově (Polsko, 2025), FIPADOC - Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů (Biarritz, Francie, 2025) a Mezinárodním filmovém festivalu v Terstu (Itálie, 2025).
Jsme velmi hrdí na to, že film Tata/Father uvedeme na HBO Max. Tento silný a hluboce osobní příběh se zabývá naléhavými problémy násilí v rodinách a zneužívání na pracovišti. Doufáme, že film vyvolá smysluplnou diskusi, která povede ke skutečné změně a pomůže přerušit cyklus traumatu předávaného z generace na generaci,“ říká Hanka Kastelicova, viceprezidentka pro dokumentární filmy HBO Max ve společnosti Warner Bros. Discovery.
Od samého začátku vývoje našeho filmu byla HBO jedním z nejvýznamnějších podporovatelů tohoto příběhu. Jsme opravdu rádi, že náš film bude mít premiéru na HBO Max po intenzivní a obohacující festivalové cestě. Znamená to pro film TATA vzrušující novou fázi, ve které nepochybně osloví nové diváky, a my jsme z toho nadšení,“ říká režisérka Lina Vdovîi.
Dokumentární film v režii Liny Vdovîi a Radu Ciorniciuca produkovala Monica Lăzurean-Gorgan prostřednictvím společnosti Manifest Film v koprodukci s Corso Film (Německo), HBO Max, 100% (Nizozemsko) a za podpory Rumunského národního filmového centra (CNC), Eurimages, MDR/ARTE, Film- und Medienstiftung NRW, Netherlands Film Fund, Al Jazeera Documentary, EO Docs, Creative Europe MEDIA - financováno Evropskou unií, a ve spolupráci s Chicken & Egg Pictures, American Film Showcase, UnionDocs Early Production Lab, s podporou ICR New York a UCIN. Mezinárodní distribuci zajišťuje Autlook Filmsales.
zdroj: WBD