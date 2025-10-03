Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 3. října 2025, svátek má Bohumil

Rumunský doku film TATA má premiéru na HBO Max

DNES! | redakce | tisk | názory

Rumunský dokumentární film „TATA“ v režii Liny Vdovîi a Radu Ciorniciuca má premiéru na HBO Max dnes, 3. října. Film měl světovou premiéru v roce 2024 na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu (TIFF) v Kanadě.

TATA“ vypráví příběh Liny, novinářky z Moldavské republiky, která obdrží znepokojivou videozprávu od svého otce, který pracuje v Itálii. Ve zprávě ukazuje své dceři modřiny na pažích, které mu způsobil jeho zaměstnavatel. Tento moment je začátkem bolestivé cesty, jejímž cílem je odhalit týrání, kterému byl její otec vystaven. Lina přitom odhaluje opakující se vzorec domácího násilí a generačního utrpení.

Dokument natočený v Itálii, Moldavsku a Rumunsku je silným a emotivním příběhem o boji dcery za prolomení začarovaného kruhu domácího násilí a uzdravení generačního traumatu - nejen pro sebe a budoucí generace, ale také pro samotnou osobu, která jí kdysi ublížila.

Film „TATA“ zahájil svou festivalovou pouť v roce 2024 na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu, kde byl jediným rumunským dokumentem v programu. Od té doby byl promítán na více než 25 národních a mezinárodních festivalech a získal sedm ocenění, mimo jiné na filmovém festivalu v Krakově (Polsko, 2025), FIPADOC - Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů (Biarritz, Francie, 2025) a Mezinárodním filmovém festivalu v Terstu (Itálie, 2025).

Jsme velmi hrdí na to, že film Tata/Father uvedeme na HBO Max. Tento silný a hluboce osobní příběh se zabývá naléhavými problémy násilí v rodinách a zneužívání na pracovišti. Doufáme, že film vyvolá smysluplnou diskusi, která povede ke skutečné změně a pomůže přerušit cyklus traumatu předávaného z generace na generaci,“ říká Hanka Kastelicova, viceprezidentka pro dokumentární filmy HBO Max ve společnosti Warner Bros. Discovery.

Od samého začátku vývoje našeho filmu byla HBO jedním z nejvýznamnějších podporovatelů tohoto příběhu. Jsme opravdu rádi, že náš film bude mít premiéru na HBO Max po intenzivní a obohacující festivalové cestě. Znamená to pro film TATA vzrušující novou fázi, ve které nepochybně osloví nové diváky, a my jsme z toho nadšení,“ říká režisérka Lina Vdovîi.

Dokumentární film v režii Liny Vdovîi a Radu Ciorniciuca produkovala Monica Lăzurean-Gorgan prostřednictvím společnosti Manifest Film v koprodukci s Corso Film (Německo), HBO Max, 100% (Nizozemsko) a za podpory Rumunského národního filmového centra (CNC), Eurimages, MDR/ARTE, Film- und Medienstiftung NRW, Netherlands Film Fund, Al Jazeera Documentary, EO Docs, Creative Europe MEDIA - financováno Evropskou unií, a ve spolupráci s Chicken & Egg Pictures, American Film Showcase, UnionDocs Early Production Lab, s podporou ICR New York a UCIN. Mezinárodní distribuci zajišťuje Autlook Filmsales.

zdroj: WBD

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Pět nových licencí pro DAB vysílání
Pět nových licencí pro DAB vysílání
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
Titanic: Příběh objevení legendárního vraku na Viasat History
Titanic: Příběh objevení legendárního vraku na Viasat History
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+
První vánoční kanál je tady: Great! Christmas
První vánoční kanál je tady: Great! Christmas
Nová série dokumentů z českých věznic na prima+
Nová série dokumentů z českých věznic na prima+
CANAL+ Action v říjnu: Ochránci či další díly série Rocky
CANAL+ Action v říjnu: Ochránci či další díly série Rocky

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Minuty ze StarDance Tour
20:15 Příliš mnoho lásky (5/8)
21:10 Všechnopárty
kanál CT2 20:00 Strach nad městem
22:10 Křížová palba
23:40 Amistad
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Milionáři (2)
21:40 Okresní přebor (3)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:05 Máme rádi Česko
23:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Dva machři mezi nebem a peklem
22:10 Vraždy podle Jidáše
00:20 JAG 4 (18)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu (9, 10)
21:50 Emmanuella ve vesmíru (6)
23:40 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
22:05 Cestou necestou
22:40 Strach nad mestom
kanál DVOJKA 20:00 Família
20:30 Kráľovná Ena
21:35 Radosť zo života
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVII.
22:35 Partička
23:10 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Sedmého dne večer
22:20 Láska na druhý pohled
00:10 Poldové v akci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook