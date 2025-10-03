Christmas24 - další vánoční kanál v provozu

Christmas24 - další vánoční kanál v provozuDNES! | redakce | tisk | názory
Na britském trhu jsou v provozu další televizní stanice s vánoční a sváteční tematikou. Filmové stanice Movies24 a Movies24+ se převlékly do svátečního balení a vysílají pod přechodnými názvy Christmas24 a Christmas24+.
Obě stanice jsou součástí programové nabídky britské satelitní platformy Sky UK a jejich signál je proto kryptován systémem Videoguard.
Posláním programů je přinášet divákům pohodu v době před blížícími se vánočními svátky. Na stanicích tak proto dostávají prostor filmy s touto specifickou tematikou. Zároveň je to příležitost pro zadavatele reklamy - možnost oslovit specifickou skupinu diváků, kteří cíleně vyhledávají sváteční obsah.
Vedle programů Christmas24 a Christmas24+ je na britském trhu v provozu také bezplatný filmový kanál Great Christmas (včetně časově posunuté verze +1), který začal nabízet vánoční filmy již dříve.
technické parametry - Christmas24, Christmas24+:
• Astra 2F (28,2°E), freq. 12,148 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Videoguard