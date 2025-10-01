Francie: Konec Cherie 25, start RMC Life

Francie: Konec Cherie 25, start RMC LifeDNES! | redakce | tisk | názory
Dnes 1. října v 6 hodin ráno zahájil na francouzském trhu vysílání nový bezplatný kanál RMC Life. Jde o třetí kanál pod značkou RMC, po stanicích RMC Découverte a RMC Story.
Kanál RMC Life vysílá na původních pozicích po stanici Chérie 25, která byla ukončena.
Výměna stanice souvisí se změnou na trhu. Původní kanál Chérie 25 od skupiny NRJ převzala společnost CMA Media. Skupina NRJ původně na francouzském trhu provozovala dva bezplatné programy. Vedle zmíněné Chérie 25 také program NRJ 12, kterému nebyla před časem prodloužena vysílací licence. Chérie 25 byl tak už jediným programem provozovatele NRJ.
Stanice RMC Life bude nabízet inspirativní a pozitivní program zaměřený na kultivovanost a pohodu. Cílovou skupinou budou ženy a rodiny.
Stanice je k dispozici ve francouzském pozemním vysílání (DTT), na satelitu (DTH) a v internetových platformách (IPTV/OTT). Na satelitu je součástí balíčků CANAL+ France a TNT SAT (Astra), Bis TV (Eutelsat, 13°E) a Fransat (Eutelsat,5°W). Ve všech případech je signál zakódován.
K dispozici je nadále bezplatná satelitní distribuce v režimu multistream na satelitu Eutelsat 5 West B. Pro příjem je nutný set top box s podporou multistreamu a příjem signálů z pozice 5 stupňů západně.
technické parametry - RMC Life:
• Eutelsat 5 West B (5°W), freq. 12,648 GHz, pol. V, SR 29500, FEC 8/9, DVB-S2/8PSK, multistream, stream 1, FTA