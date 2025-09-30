Konec FTA kanálu Fashion TV na 13E

Konec FTA kanálu Fashion TV na 13EDNES! | redakce | tisk | názory
Mezinárodní módní a lifestylový kanál Fashion TV ukončil volné ( FTA) vysílání na evropském satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Skončila tím jediná bezplatná distribuční trasa programu na satelitu.
Fashion TV přinášel divákům ty nejnovější módní trendy tehdy v SD, HD i 4K rozlišení. Postupně byla ukončena 4K a HD distribuce, nyní k uzavření došlo i na klasickou SD distribuci.
Náhradou pro diváky je nyní italský program Class TV Moda, který se vysílá rovněž na pozici 13°E, na kmitočtu 10,930 GHz s horizontální polarizací. Program je poskytován volně (FTA) v HD rozlišení.
původní technické parametry - Fashion TV L'Original (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 12,380 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA