Úterý, 30. září 2025, svátek má Jeroným

Konec FTA kanálu Fashion TV na 13E

Mezinárodní módní a lifestylový kanál Fashion TV ukončil volné ( FTA) vysílání na evropském satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Skončila tím jediná bezplatná distribuční trasa programu na satelitu.

Fashion TV přinášel divákům ty nejnovější módní trendy tehdy v SD, HD i 4K rozlišení. Postupně byla ukončena 4K a HD distribuce, nyní k uzavření došlo i na klasickou SD distribuci.

Náhradou pro diváky je nyní italský program Class TV Moda, který se vysílá rovněž na pozici 13°E, na kmitočtu 10,930 GHz s horizontální polarizací. Program je poskytován volně (FTA) v HD rozlišení.

původní technické parametry - Fashion TV L'Original (vysílání zde bylo ukončeno!):

Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 12,380 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA

Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Někteří diváci platí za TV stále více, jiní zůstávají u terestriky
Pět nových licencí pro DAB vysílání
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
KVIFF.TV zařazena do nabídky Lepší.TV
Titanic: Příběh objevení legendárního vraku na Viasat History
